„Scheiße!“ Deutscher Olympia-Favorit hat Loch im Ruderboot

Beim Vorlaufsieg von Oliver Zeidler lief alles nach Plan, doch vor dem erfolgreichen Start in die Olympischen Spiele von Paris musste dessen Vater noch einen kurzen Schreckmoment verdauen.

Beim Anbau des Auslegers an das Boot sei er „mit dem Schlüssel abgerutscht“, sagte Heino Zeidler, der zugleich der Trainer des dreimaligen Weltmeisters ist, „und schon war ein kleines Loch drin“.

Olympia: Oliver Zeidler erreicht Viertelfinale

Bei der Aufbaupanne sei alles „wirklich sehr schnell“ gegangen, in dem Moment habe er gesagt: „Ups, scheiße“, erzählte der Coach des Ausnahmeruderers: „Aber jetzt ist alles gut.“

Vor dem Vorlauf wurden „noch kleinere Macken“ am Boot repariert, dann erreichte Zeidler ohne Probleme das Viertelfinale. Viel wird in den kommenden Tagen davon abhängen, ob der Mitfavorit mit dem bei Olympischen Spielen merklich größeren Druck besser umgeht als vor drei Jahren in Tokio. Dort musste er sich mit Rang sieben begnügen.

„Die Anspannung ist sehr groß, das muss man im Griff haben“, bekannte Vater Zeidler „Wir haben mit Olympia noch eine Rechnung offen. Bisher waren wir sehr erfolgreich. Aber das fehlt uns noch.“ (aw/sid)