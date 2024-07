Weil er einen großen Fehler machte: Legende Zico bei Olympia in Paris bestohlen

Brasiliens Fußball-Legende Zico ist am Rande der Olympischen Spiele in Paris Opfer eines Diebstahls geworden. Der 71-Jährige erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei, nachdem ihm eine Tasche mit Bargeld, Uhren und Diamantschmuck entwendet worden war.

Der frühere Star von Flamengo Rio de Janeiro, der an drei Weltmeisterschaften teilnahm, war zum Zeitpunkt des Diebstahls unterwegs und hatte sein Autofenster offen gelassen.

Olympia: Zico als Gast des brasilianischen Teams dabei

Laut der Tageszeitung „Parisien“ liegt der Wert der gestohlenen Gegenstände bei 500.000 Euro. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP hält diese Summe für stark übertrieben.

Die Seleção-Legende Zico ist als Gast der brasilianischen Olympiamannschaft in Paris. Am Freitagabend findet die Eröffnungsfeier statt. (aw/sid)