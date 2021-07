Zuschauer hat es beim Auftaktspiel der Olympischen Spiele im japanischen Fukushima zwar nicht gegeben, dafür hat sich aber ein Bär blicken lassen.

Wie die japanische Boulevard-Zeitung „Nikkan Sports“ am Mittwoch meldete, wurde das etwa einen Meter große Tier am frühen Morgen an einem Fluss nahe des Azuma-Baseballstadions gesichtet.

Olympia 2020: Bär am Baseballstadion in Fukushima gesichtet

Berichte über Schäden gab es nicht. Wenige Stunden später startete Gastgeber Japan dort mit einem 8:1-Sieg im ersten Softball-Spiel des olympischen Turniers gegen Australien in die Sommerspiele.

Schon am Vortag hatte sich ein Bär dort blicken lassen. (dpa/hoe)