Nach Kollaps beim Biathlon: Norwegen zieht die Notbremse

Der Endspurt der Biathlon-Verfolgung am Sonntag ist von einem Vorfall um Ingrid Landmark Tandrevold überschattet worden. Die Norwegerin hatte auf Medaillenkurs gelegen, brach dann zusammen. Jetzt steht fest: Die 25-Jährige wird bei diesen Winterspielen nicht mehr starten.

Tandrevold wird das Land bei der nächsten Gelegenheit verlassen und fehlt Norwegens favorisierter Weltmeisterinnen-Staffel auch im Olympia-Rennen am Mittwoch in Zhangjiakou. „Es tut mir sehr leid, mein Herz ist gebrochen“, sagte Tandrevold am Montag.

Olympia Peking: Tandrevold reist aus China ab

Im Wettkampf am Sonntag hatten sie kurz vor Schluss die Kräfte verlassen, im Ziel brach Tandrevold zusammen und musste behandelt werden. „Es war einer meiner besten Tage, bis es plötzlich der schlimmste wurde“, sagte Tandrevold. Sie hatte auf Rang drei gelegen und die Bronzemedaille dicht vor Augen, bis gar nichts mehr ging.

„Ich wusste, dass es schlechte Neuigkeiten für Ingrid sind. Aber manchmal muss man solche Entscheidungen treffen, um die Gesundheit der Athletin zu schützen“, sagte Mannschaftsarzt Lars Kolsrud. Tandrevold hatte bereits in der Vergangenheit ähnliche Probleme wie nun bei der Eiseskälte in den Bergen im Nordwesten Pekings gehabt.

Olympia: Norwegen startet am Mittwoch ohne Tandrevold

Eigentlich war die dreimalige Staffel-Weltmeisterin fest in Norwegens Team eingeplant. Nun wird sie von Karoline Knotten ersetzt, die die Staffel gemeinsam mit Dreifach-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff und Ida Lien bestreitet. (dpa)