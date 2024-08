Millionen! Die unfassbare Basketball-Bilanz bei Olympia

Olympischer Rekord: Mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Basketballspiele in Lille und Paris besucht, damit wurde eine fast 30 Jahre alte Bestmarke geknackt. Insgesamt 1.078.319 Fans kamen in die beiden Arenen, 1996 waren es in Atlanta 1.068.032 gewesen. Das gab der Basketball-Weltverband FIBA bekannt.

Die Rekordzahl ist besonders bemerkenswert, da im Vergleich zu den Sommerspielen in den USA 40 (!) Spiele weniger ausgetragen wurden. Damals hatte es nach der Gruppenphase noch Spiele um die Plätze 5 bis 10 gegeben, diesmal folgten der Vorrunde nur die K.o.-Duelle bis zum Finale und die Partie um die Bronzemedaille.

Auch 3×3-Turnier begeistert die Zuschauer

Die durchschnittliche Besucherzahl bei den Turnieren der Männer (21.711) und Frauen (19.763) lag in Frankreich pro Spiel bei 20.737. Die Großzahl der Fans pilgerte dabei ins Pierre-Mauroy-Stadion in Lille, 876.686 Zuschauer besuchten im umgebauten Fußballstadion 36 Spiele und füllten 91,8 Prozent der Kapazität.

Auch der Rekord für ein Frauen-Länderspiel in Europa wurde geknackt. 27.193 Zuschauer sahen das letzte Spiel in Lille zwischen Gastgeber Frankreich und Australien. Alle Sessions der 3×3-Turniere auf dem Place de la Concorde waren mit jeweils 4000 Besuchern ausverkauft, die Gesamtzahl lag bei 72.000. (sid/bv)