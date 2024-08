Deutscher Basketball-Boom bei Olympia: Auch Nowitzki ist völlig baff

Deutschland gibt sich die Kugel! Sie hat einen Durchmesser von 24 Zentimetern, einen Umfang von 75 Zentimetern und ist orange. Der deutsche Basketball schreibt bei den Olympischen Spielen eine irre Erfolgsgeschichte. Die Sportart boomt.

Es sind euphorische wie historische Tage in Paris. Deutschlands 3×3-Frauen gewinnen sensationell Gold und damit die erste Medaille für den Verband überhaupt. Tags darauf zieht das Flaggschiff, die Männer-Nationalmannschaft, Überraschungs-Weltmeister von 2023, erstmals in ein olympisches Halbfinale ein und spielt um Medaillen, die in bronzener Farbe trotz des Halbfinalausscheidens gegen Gastgeber Frankreich weiterhin möglich sind.

Die deutschen Frauen schafften es bei ihrer olympischen Premiere bis ins Viertelfinale. Und all das unter den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki, in Paris größter Fan und zugleich Botschafter. Nicht zu vergessen: Dennis Schröder trug die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier.

Dank Olympia boomt Basketball in Deutschland

Es ist ein wahrer Basketboom. Der Sport wächst, Mitgliederzahlen in Vereinen steigen, die Popularität sowieso. Oder wie Nationalspieler Johannes Voigtmann sagt: „Es ist eine großartige Zeit für den deutschen Basketball.“

Der größte Coup in Paris gelang zweifellos dem 3×3-Team, das in Paris als Außenseiter an den Start gegangen war, sich aber furios durch das Turnier siegte, dabei unzählige Herzen gewann und am Ende schließlich Gold. Im Finale fieberten sagenhafte sieben Millionen Deutsche am TV mit.

Von einem Tag auf den anderen berühmt. Vor Olympia kannte kaum jemand ihren Sport, jetzt kennt man ihre Namen: Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius aus Rendsburg. Plötzlich Olympia-Stars. Lieblinge. Rampenlicht, Interviews ohne Ende, Selfies mit Fans.

Auch Basketball-Männer greifen nach Olympia-Medaille

„Es ist einfach unfassbar und crazy, wie viel Liebe wir bekommen“, berichtet Reichert bei den Feierlichkeiten im „Deutschen Haus“ von den Reaktionen auf ihren Triumph. Greinacher fügt an: „Das Ausmaß kann man noch gar nicht begreifen. Ich bin immer noch geflasht.“

Dennis Schröder und Co. sind Weltmeister und jagen ebenfalls eine Olympia-Medaille. imago/Camera4 Dennis Schröder und Co. sind Weltmeister und jagen ebenfalls eine Olympia-Medaille.

Für die deutschen Männer wiederum ist das Inspiration – denn auch sie sind auf einer Medaillenmission, wollen nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und WM-Gold 2023 nun olympisches Edelmetall, am Samstag spielen sie um Bronze (11 Uhr). Es wäre eine beeindruckende Serie. Nowitzki: „Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist!“

Und doch geht es noch um viel mehr als Medaillen, wie Franz Wagner, einer der vier NBA-Stars im Männer-Team, sagt: „Ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen Schwung in Deutschland nicht nur für die nächsten Jahre aufrechtzuerhalten.“ Greinacher ist sich sogar sicher: „Die Zukunft für das deutsche Basketball sieht bright aus.“