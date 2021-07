Es geht los – die Olympischen Spiele in Tokio haben begonnen! Zwei Wochen lang blickt die Welt auf die besten Athlet:innen in zahlreichen Sportarten. Wie viele Medaillen wird Deutschland holen? Und wie schlagen sich die Hamburger Sportler:innen? Verfolgen Sie die Wettkämpfe in unserem MOPO-Olympia-Liveticker.

Der nächste Olympia-Tag neigt sich dem Ende zu. Mittlerweile sind elf Entscheidungen getroffen und Deutschland bleibt weiterhin bislang ohne Medaille. Zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio hat es für die deutsche Mannschaft noch keinen Grund zum Feiern gegeben. Wie vor fünf Jahren in Rio de Janeiro gingen die schwarz-rot-goldenen Sportlerinnen und Sportler bei der Vergabe der ersten Medaillen leer aus. Dem Edelmetall am nächsten kam am Samstag Sportschütze Christian Reitz als Fünfter in seiner Zweitdisziplin mit der Luftpistole über die Zehn-Meter-Distanz. Im Straßenradrennen lag Maximilian Schachmann lange mit vorne und kam am Ende auf Platz zehn.

Medaillenspiegel nach 11 Entscheidungen

17:30 Uhr: Die US-Volleyballer können ihr Vorrundenspiel in der Ariake Arena gegen Frankreich in drei Sätzen gewinnen (25:18/25:18/25:22). Der Weltranglisten-Dritte gewann zuletzt 2008 in Peking einen Goldmedaille.

16:23 Uhr: Beim 3×3-Basketball, wo im Gegensatz zum klassischen Basketball mit jeweils pro Team zwei Spielern weniger nur auf einen Korb gespielt wird, konnte sich heute in der Vorrunde bei den Herren Gastgeber Japan mit 18:16 gegen Belgien durchsetzen. Ebenfalls gewann die Niederlande mit 18:15 gegen Russland.

16:10 Uhr: Die irischen Frauen konnten im Feldhockey Südafrika mit 2:0 besiegen. Damit ist Irland auf Platz zwei in der Gruppe A hinter den Niederlanden. Die Niederlande konnte ihr Spiel souverän mit 5:1 gegen Indien für sich entscheiden. Dritter ist Südafrika, gefolgt von Indien. Ebenfalls in Gruppe A befinden sich die Damen von Deutschland und Großbritannien, die morgen aufeinandertreffen und ihr jeweils erstes Spiel der diesjährigen Olympischen Spiele austragen.

16:00 Uhr: Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 konnte das dänische Handball-Team die goldene Medaille holen. Auch in diesem Jahr erhoffen sich die Skandinavier wieder um die Goldmedaille mitzuspielen, zumal die Form nicht besser sein könnte. Bereits Anfang diesen Jahres konnte die Truppe von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen die Weltmeisterschaft gewinnen. Das heutige Spiel gegen Gastgeber Japan konnten die Dänen ganz souverän mit 47:30 (25:14) für sich entscheiden.

15:48 Uhr: Die Fußball-Frauen der USA konnten heute gegen Neuseeland ihren ersten Sieg feiern. Die Fußball-Weltmeisterinnen gewannen gegen den Außenseiter deutlich mit 6:1. So konnten die US-Damen die 0:3-Auftaktniederlage gegen Schweden wettmachen und das zweite Gruppenspiel für sich entscheiden. Schweden führt durch einen 4:2-Sieg gegen Australien jedoch weiterhin die Gruppe G an.

15:14 Uhr: Damit sieht der Medaillenspiegel nach elf von 339 Entscheidungen wie folgt aus: Erster ist China mit dreimal Gold und einmal Bronze, den zweiten Rang teilen sich Italien und Japan mit je einmal Gold und einmal Silber. Den dritten Platz belegt Südkorea (einmal Gold, zweimal Bronze). Die deutschen Athletinnen und Athleten warten noch auf ihre erste Medaille.

15:11 Uhr: Glänzender Auftakt für die deutsche Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, die mit ihrer Stute Dalera den besten Ritt des Tages zeigte. Für den Grand Prix erhielt sie 84,379 Prozentpunkte. Der Grand Prix ist die Qualifikation für den Teamwettbewerb am Dienstag und das Einzel am Mittwoch.

15:08 Uhr: In der letzten Entscheidung des ersten offiziellen Olympia-Tages dürfen sich vier Taekwondo-Männer freuen. In der Fliegengewicht-Klasse bis 58 Kilogramm ging Gold an den Italiener Vito Dell’Aquila, Silber an Mohamed Khalil Jendoubi (Tunesien) und Bronze an Michail Artamonow (Russisches Olymp. Komitee) sowie Jang Jun (Südkorea).

14:58 Uhr: Im Turnen erreichte Lukas Dauser, der für sein Team am Boden, dem Pauschenpferd, den Ringen, beim Sprung, am Barren und am Reck 83,731 Punkte sammelte, als Gesamt-20. zugleich das Finale im Einzel-Sechskampf. Auch Philipp Herder zog mit 82,432 Punkten überraschend ins Finale ein. Zudem zog der deutsche Mehrkampf-Meister Dauser mit 15,733 Punkten als Zweiter in den Endkampf der besten Acht am Barren ein und kann sich Medaillenhoffnungen machen.

14:57 Uhr: Erfreulicher Tagesabschluss für die deutschen Turner, die sich im Team-Wettbewerb fürs Finale qualifiziert haben. Das Quartett Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt) und Philipp Herder (Berlin) sammelte am in der Mehrkampf-Qualifikation 249,929 Punkte und zog damit als Sechstes ins Team-Finale am Montag ein.

14:50 Uhr: Und auch im Taekwondo sind die ersten Medaillen-Gewinner offiziell: Im Fliegengewicht der Frauen (bis 49 kg) lautet die Siegerliste wie folgt: Gold für Panipak Wongpattanakit (Thailand), Silber für Adriana Cerezo Iglesias (Spanien) und Bronze für Abishag Semberg (Israel) und Tijana Bogdanovic (Serbien). Deutsche Athletinnen gingen nicht an den Start.

14:37 Uhr: Nach den ersten Entscheidungen im Fechten bei den Damen dürfen sich auch die Männer über die ersten Medaillen freuen. Alter und neuer Olympiasieger im Säbel-Einzel ist der Ungar Aron Szilagyi, er gewann bereits in London 2012 und in Rio 2016 Gold. Luigi Samele (Italien) krönte sich mit Silber, Bronze konnte sich Kim Junghwan (Südkorea) sichern. Die deutschen Fecht-Athleten waren bereits vorher ausgeschieden – für Max Hartung und Matyas Szabo war im Achtelfinale Schluss, schon eine Runde zuvor schied Benedikt Wagner (alle aus Dormagen) aus.

14:30 Uhr: Nicht unerwähnt gelassen werden sollen an diesem ersten offiziellen Wettkampftag die deutschen Turner, die heute ebenfalls in das olympische Turnier starten. Seit 12:30 Uhr treten Lukas Daues (Unterhaching), Nils Dunkel (Erfurt), Philipp Herder (Berlin) und Andreas Toba (Hannover) bei den Qualifikationswettbewerben an. Heute Nacht ab 3 Uhr MESZ greifen auch die Frauen ins Geschehen ein

14:17 Uhr: Die deutschen Schwimmerinnen über 4 x 100 Meter Freistil haben die Qualifikation fürs Finale verpasst. Das Team um die Hamburgerin Hannah Küchler wurde im zweiten Vorlauf nur Vorletzter und kam somit nicht unter die ersten acht Teams. Die beste Zeit fuhr die australische Mannschaft ein, Zweiter und Dritter wurden die Niederlande bzw. Kanada.

14:12 Uhr: Die ersten Medaillen im Fechten sind fix: Im Degen-Einzel der Frauen holte sich Sun Yiwen aus China Gold, Silber geht an Ana Maria Popescu (Rumänien) und Bronze an Katrina Lehis (Estland). Eine deutsche Athletin war nicht dabei.

14:02 Uhr: Nächste erfreuliche Nachricht aus dem Schwimmen: Lucas Matzerath (Frankfurt) und Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm) haben über 100 Meter Brust den Endlauf erreicht. 49,40 bzw. 49,49 Sekunden in den Vorläufen reichten zur Qualifikation fürs Finale.

13:49 Uhr: Auch das olympische Dressurreiten geht am Samstag erstmals an den Start. In den Einzel- und Mannschaftswettbewerben treten in Gruppe eins heute Dorothee Schneider (Framersheim), Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) und Isabell Werth (Rheinberg) an.

13:38 Uhr: Gelungener Olympia-Auftakt für die deutschen Hockey-Herren. Das Team um Kapitän und Hamburger Tobias Hauke gewann seine erste Partie der Gruppe B mit 7:1 gegen Kanada. Vor dem Duell gegen Weltmeister Belgien am Montag konnte die Auswahl einiges an Selbstvertrauen sammeln. Lukas Windfeder und Christopher Rühr trafen je zweifach, auch Martin Häner, Niklas Bosserhoff und der zuletzt verletzte Mats Grambusch trafen für Deutschland.

13:20 Uhr: Große Überraschung im Schwimmen: Henning Mühlleitner aus Neckarsulm zog im Vorlauf völlig überraschend mit der besten Zeit aller Teilnehmer ins Finale über 400 Meter Freistil ein. Nach einer Zeit von 3:43.67 ist der 24-Jährige plötzlich Dritter in der Weltjahresbestenliste und heißer Medaillenkandidat. Das Finale findet kommende Nacht statt – die Konkurrenz ist gewarnt.

13:11 Uhr: Nach seiner Niederlage im Badminton-Mixed am Morgen bringt Mark Lamsfuß auch das Männer-Doppel kein Glück. Gemeinsam mit Marvin Seide unterlag Lamsfuß zum Auftakt der Gruppe C den Japanern Takeshi Kamura und Keigo Senoda glatt mit 2:0 (21:13, 21:8) nach Sätzen.

12:56 Uhr: Dem überraschenden Sieg im Einzel folgt für Anna-Lena Friedsam im Tennis-Doppel die Enttäuschung. Gemeinsam mit Laura Siegemund unterlag die 27-Jährige mit 2:6 und 5:7 dem russischen Duo Veronika Kudermetova/Elena Vesnina. Damit ist für Friedsam und Siegemund schon in Runde eins Schluss.

12:51 Uhr: Die nächsten Medaillen-Gewinner im Judo sind gekürt: Im Superleichtgewicht der Männer (bis 60 kg) ergatterte der Japaner Naohisa Takato Gold, Silber geht an Yang Yung Wei (Taiwan) und ein geteiltes Bronze an Jeldos Smetow (Kasachstan) und Luka Mkheidze (Frankreich). Der deutsche Judoka Moritz Plafky aus Hennef schied bereits in Runde eins aus, für den Gastgeber Japan ist es die erste Goldmedaille beim Turnier!

12:42 Uhr: Für die deutschen Hockey-Herren bahnt sich zum Auftakt eine Gala an. Das Team um den Hamburger Tobias Hauke führt zur Halbzeit mit 4:1 gegen Kanada.

12:38 Uhr: Für einen weiteren Hamburger gab es einen olympischen Rückschlag: Schwimmer Jacob Heidtmann aus Elmshorn wurde im Vorlauf über 400 Meter Lagen nur Zwölfter und ist somit raus. Nur die ersten Acht qualifizieren sich fürs Finale – knapp zwei Sekunden fehlten dem 26-Jährigen zum Weiterkommen. Überraschend nicht dabei ist außerdem Goldkandidat Daiya Seto, der Japaner verpasste als Neunter den Endlauf. Vorlaufschnellster war der Australier Brendon Smith in 4:09,27 Minuten.

12:34 Uhr: Derweil gab es beim olympischen Wasserball-Turnier ein gleichermaßen kurioses wie torreiches Ergebnis. In Gruppe A unterlag das Frauen-Team aus Südafrika mit 4:29 (!) gegen Spanien.

12:17 Uhr: Auch im Judo stehen die ersten Olympia-Sieger fest: Im Superleichtgewicht der Frauen bis 48 Kilogramm sicherte sich Favoritin Distria Krasniqi aus dem Kosovo Gold, Silber gewann Funa Tonaki (Japan) und Bronze teilen sich Urantsetseg Munkhbat (Mongolei) und Daria Bilodid (Ukraine). Bereits in der ersten Runde war die deutsche Judoka Katharina Menz aus Backnang ausgeschieden.

12:03 Uhr: Besser als die deutschen Handballer, die ihr Auftaktspiel mit 27:28 gegen Spanien verloren, will es nun das deutsche Hockey-Team machen. Die Auswahl trifft in Gruppe B ab 12 Uhr auf Kanada und will unbedingt mit einem Sieg in die Spiele starten.

11:59 Uhr: Während sich die ersten Athletinnen und Athleten über Siege und Medaillen freuen dürfen, gibt es für das ZDF eine kleine Enttäuschung: Die Eröffnungsfeier der Spiele hat in Deutschland zwar viele Menschen vor den Fernseher gelockt, durchschnittlich 2,07 Millionen TV-Zuschauer hatten die rund fünfstündige Übertragung aus Tokio gestern verfolgt. Der Marktanteil lag bei 23,0 Prozent und damit weit über dem Senderdurchschnitt. Im Vergleich zu Olympia-Eröffnungen in ähnlichen Zeitzonen ist das allerdings ein geringes TV-Interesse.

11:49 Uhr: Der dritte Matchball saß! Das deutsche Tennis-Doppel aus dem Hamburger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff hat die erste Runde überstanden, siegte mit 6:2 und 7:6 gegen gegen Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot aus Polen und zieht somit ins Achtelfinale ein. Der zweite Satz gestaltete sich zäher als erhofft, erst im Tiebreak konnten Zverev und Struff den Erfolg sichern.

11:46 Uhr: Auch im Boxen sind die ersten Wettbewerbe des olympischen Turniers absolviert. Aus deutscher Sicht gab es direkt einen Dämpfer: Der Berliner Hamsat Shadalov verlor in Runde eins knapp mit 2:3 Punkten gegen den Argentinier Mirco Jehiel Cuello.

11:35 Uhr: Am Ende hat es doch nicht gereicht. Nach dem Gewinn des zweiten Satzes konnten Karla Borger und Julia Sude den entscheidenden dritten Satz gegen das Schweizer Beachvolleyball-Duo Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich nicht für sich entscheiden. Wie zuvor Laura Ludwig und Margareta Kozuch verlor auch das zweite deutsche Duo ihre Auftaktpartie mit 1:2 nach Sätzen.

11:22 Uhr: Matchbälle abgewehrt! Das deutsche Beachvolleyball-Duo aus Julia Sude und Karla Borger stand gegen die Schweizerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich beim Stand von 0:1 nach Sätzen schon vor der Niederlage, drehte Satz zwei aber doch noch zu einem 23:21. Satz drei muss die Entscheidung bringen.

11:00 Uhr: Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev haben ihren ersten Satz im Tennis-Doppel gegen Hubert Hurkacz/Lukasz Kubot aus Polen mit 6:2 gewonnen, Satz zwei läuft.

10:45 Uhr: Bittere Auftaktpleite für das deutsche Handball-Nationalteam bei Olympia. Zur Halbzeit führte die Auswahl noch mit 13:12 gegen Gruppengegner Spanien, am Ende stand aber eine knappe 27:28-Niederlage. Großes Pech, denn das Team um den Hamburger Torwart Jogi Bitter agierte mindestens ebenbürtig.

10:30 Uhr: Der Radsport hat seinen ersten Olympia-Sieger gefunden! Im Straßenrennen über 234 Kilometer holte Richard Carapaz aus Equador in sechs Stunden und fünf Minuten die Goldmedaille. Zweiter wurde Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar (Slowenien), Dritter Wout van Aert aus Belgien. Der Berliner Maximilian Schachmann zeigte ein starkes Rennen, konnte auf den letzten Metern aber nicht mehr mit der Spitzengruppe mithalten und wurde Zehnter.

10:22 Uhr: Parallel zum gestarteten Tennis-Doppel-Duell von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff gegen Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot aus Polen geht auch das deutsche Damen-Doppel erstmals an den Start: Anna-Lena Friedsam nach ihrem überraschendem Erstrundensieg im Einzel und Laura Siegemund treffen auf das russische Duo Veronika Kudermetova/Elena Vesnina.

10:12 Uhr: Auch im Bogenschießen sind die ersten Medaillen vergeben. Im Mixed-Finale geht Gold an das Duo San/Kim Je Deok aus Südkorea, Silber an Gabriela Schloesser/Steve Wijler aus den Niederlanden und Bronze an Alejandra Valencia/Luis Alvarez aus Mexiko. Bereits im Achtelfinale war das deutsche Duo aus Michelle Kroppen und Florian Unruh ausgeschieden.

10:04 Uhr: Dicker Brocken für Tennis-Profi Jan-Lennard Struff. Nach seinem Erstrunden-Sieg heute Morgen trifft Struff in Runde zwei auf Topstar Novak Djokovic. Der Serbe feierte zum Auftakt ein lockeres 6:2, 6:2 gegen den Bolivianer Hugo Dellien. Alle bisherigen fünf Duelle mit Struff hat Djokovic gewonnen. Im Doppel mit dem Hamburger Alexander Zverev steht für Struff ab 10 Uhr aber erst einmal eine andere Herausforderung an.

9:58 Uhr: Rund 24 Kilometer sind es noch beim 234 Kilometer langen Radsport-Straßenrennen in Tokio. Der deutsche Profi Maximilian Schachmann fährt nach wie vor in der Spitzengruppe mit, auch Topfavorit Tadej Pogacar aus Slowenien ist vorne dabei.

9:57 Uhr: Noch etwa eine halbe Stunde lang läuft das Straßenrennen im olympischen Radsport. Nicht mit dabei ist der deutsche Radprofi Simon Geschke. Nach seinem positiven Corona-Test ist der deutsche Radprofi in ein Quarantäne-Hotel in Tokio eingezogen, muss sich gemäß der Regularien in Tokio bis zu zehn Tage lang isolieren.

9:52 Uhr: Deutschlands Handballer starten in guter Form in das olympische Turnier. In ihrem ersten Spiel der Gruppe A führt die Auswahl zur Halbzeit mit 13:12 gegen Spanien. Nach kurzer Pause folgen die zweiten 30 Minuten.

9:44 Uhr: Große Überraschung zum Auftakt des olympischen Turnens. Der japanische Superstar Kohei Uchimura ist überraschend bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Der Mehrkampf-Olympiasieger von 2012 und 2016 verlor während seiner Reckübung den Halt. Am Barren trat der 32-Jährige in der Folge nicht mehr an. Uchimura beendet nach den Spielen in seinem Heimatland seine Karriere.

9:40 Uhr: Neben den Medaillen-Entscheidungen im Schießen und im Gewichtheben sind in der Nacht und am Morgen zahlreiche weitere Wettbewerbe gestartet. Unter anderem feierte das 3×3-Basketball sein Debüt auf olympischer Bühne, die ersten Vorrundenpartien der Frauen und Männer sind gespielt.

9:34 Uhr: In der Parallel-Gruppe der deutschen Handballer ist das erste Olympia-Spiel beendet. Schweden siegte zum Auftakt der Gruppe B gegen Bahrain denkbar knapp mit 32:31 und steht vorerst an der Tabellenspitze.

9:27 Uhr: Nun wird es auch für das deutsche Handball-Team erstmals ernst: Im ersten Gruppenspiel wartet mit Spanien direkt ein dicker Brocken. Seit 9:15 Uhr läuft die Partie, die Anfangsphase gestaltet sich ausgeglichen.

9:17 Uhr: Bittere Pille für Deutschlands Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch. Nach 1:0-Satzführung verloren die Hamburgerinnen doch ihre erste Partie in Gruppe F gegen das Schweizer Duo Tanja Hüberli/Nina mit 1:2 (25:23, 20:22, 14:14). Besonders bitter: Im letzten Satz hatten die Deutschen Matchball, nutzen die Chance aber nicht und müssen deshalb eine schmerzhafte Niederlage einstecken.

9:05 Uhr: Nach dem Ausscheiden von Christian Reitz gab es im Schießen-Finale mit der Luftpistole die nächsten Medaillen: Die Goldmedaille ging an Javad Foroughi. Der Iraner setzte sich mit 244,8 Ringen souverän vor dem Serben Damir Mikec (237,9) und dem Chinesen Pang Wei (217,6) durch und ist damit der erste Schieß-Olympiasieger seines Landes.

8:54 Uhr: Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz hat die erste olympische Medaille für Deutschland knapp verpasst. Beim Luftpistolen-Finale über die Zehn-Meter-Distanz im Schießen schied Reitz kurz vor den Medaillenplätzen aus und erreichte Rang fünf.

8:44 Uhr: Der erste Eklat bei den Olympischen Spielen ließ nicht lange auf sich warten. Der algerische Judoka Fethi Nourine hat in der Nacht seinen Auftakt-Kampf gegen einen Israeli verweigert und auf eine Teilnahme verzichtet. Der Internationale Judo-Verband nahm daraufhin am Samstag Ermittlungen gegen den 30-Jährigen und dessen Trainer auf. Beide seien vorläufig suspendiert worden, eine Disziplinarkommission solle nun über weitere Folgen entscheiden, teilte der Weltverband IJF mit.

8:38 Uhr: Auch die zweite olympische Medaille dieses Sommers geht nach China! Im Gewichtheben der Frauen (Klasse bis 49 kg) holt Favoritin Hou Zhihui Gold. Silber sichert sich Chanu Saikhom Mirabai aus Indien, Bronze geht an Windy Cantika Aisah aus Indonesien.

8:34 Uhr: Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben im Beachvolleyball ihren ersten Satzgewinn geholt. Gegen das Schweizer Duo Tanja Hüberli/Nina Betschart führen die Hamburgerinnen nun dank eines knappen 25:23 in Satz eins.

8:26 Uhr: Nachdem die erste olympische Goldmedaille in der Nacht an die chinesische Luftgewehr-Schützin Qian Yang ging, stehen am Morgen die nächsten Entscheidungen an. Auch bei den Männern folgt ab 8.30 Uhr das Schießen-Finale mit der Luftpistole, zudem steht im Gewichtheben der Frauen eine Entscheidung an (Klasse bis 49 kg).

8:21 Uhr: Für Radprofi Simon Geschke hätten die Spiele kaum schlechter starten können. Der 35-Jährige wurde positiv auf Corona getestet. „Das war ein großer Schock. Ich habe eigentlich gedacht, dass der positive Test ein Fehler war“, sagte der 35-Jährige im ZDF. Im aktuell laufenden Straßenrennen kann der Berliner deshalb nicht an den Start gehen.

8:18 Uhr: Seit 4 Uhr läuft im Radsport das Straßenrennen der Männer. Auf der 234 Kilometer langen Distanz ist auch nach gut vier Stunden alles offen, der Zieleinlauf wird gegen 11 Uhr erwartet. Für Deutschland sind Maximilian Schachmann (Berlin), Emanuel Buchmann (Lochau) und Niklas Arndt (Bonn) mit von der Partie. Als einer der Favoriten gilt Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien.

8:12 Uhr: Auch im Beachvolleyball wird es nun ernst. Fahnenträgerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch spielen gegen das Schweizer Duo Tanja Hüberli/Nina Betschart. Für die Hamburgerinnen ist es das erste Spiel in Gruppe F.

8:05 Uhr: Das Olympische Fecht-Turnier ist aus deutscher Sicht enttäuschend gestartet. Säbelfechter Max Hartung ist überraschend bereits im Achtelfinale gescheitert. Nach einem überzeugenden Auftaktsieg unterlag der viermalige Europameister in seinem zweiten Gefecht dem Iraner Ali Pakdaman 9:15. Nach den Sommerspielen beendet der 31-Jährige seine sportliche Laufbahn. Sein Dormagener Teamkollege Matyas Szabo verpasste ebenfalls den Sprung unter die besten Acht. Mit 13:15 verlor der Sportsoldat knapp gegen den für das Russische Olympische Komitee (ROC) startenden Kamil Ibragimow, der zum Auftakt bereits Benedikt Wagner (Dormagen) besiegt hatte.

7:59 Uhr: Jan Lennard-Struff hat ungefährdet Runde zwei des Tennis-Einzelturniers erreicht. Der Weltranglisten-48. siegte nach zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 gegen den Brasilianer Thiago Monteiro. In Runde zwei kann Struff nun auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic treffen.

7:53 Uhr: Im Bogenschießen gab es direkt zu Olympia-Beginn eine Enttäuschung: Die deutschen Bogenschützen sind im Mixed-Wettbewerb bereits nach dem ersten Schießen (Achtelfinale) ausgeschieden. Michelle Kroppen und Florian Unruh verloren in der Nacht im Yumenoshima Park mit ihrem olympischen Recurvebogen gegen die favorisierten Mexikaner mit 2:6.

7:49 Uhr: Derweil ist Judo-Turnier für die deutschen Athleten unerfreulich angelaufen. Die deutschen Judokas Katharina Menz und Moritz Plafky sind gleich in ihren ersten Kämpfen ausgeschieden. Die 30 Jahre alte Menz unterlag der Chilenin Mary Dee Vargas Ley in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm in der Verlängerung. Der 25 Jahre alte Plafky aus Hennef, der in der Bundesliga für Hamburg an den Start geht, verlor im berühmten Kampfsportzentrum Nippon Budokan in der Klasse bis 60 Kilogramm gegen den Belgier Jorre Verstraeten ebenfalls im Golden Score mit Ippon.

7.44 Uhr: Das olympische Badminton-Turnier ist aus deutscher Sicht suboptimal gestartet: Das Mixed-Doppel aus Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich verlor zum Auftakt ihr erstes Gruppenspiel gegen das Chinesen-Doppel Yilyu/Dongping in zwei Sätzen (22:24, 17:21).

7:39 Uhr: In der Nacht ging es auch im Tischtennis erstmals zur Sache – und das Duo Petrissa Solja und Patrick Franziska hat dem deutschen Tischtennis-Team einen erfolgreichen Start beschert. Bei der Olympia-Premiere des Mixed-Team-Wettbewerbs erreichten die 27-jährige Berlinerin und der 29-Jährige aus Saarbrücken ohne größere Probleme das Viertelfinale. Gegen die Kubaner Daniela Fonseca und Jorge Campos setzten sie sich im Achtelfinale mit 4:0 durch.

7:34 Uhr: Unterdessen ist auch die Qualifikation im Schießen mit der Luftpistole angelaufen. Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz hat das olympische Finale über die Zehn-Meter-Distanz erreicht. Der 34-jährige Regensburger, der für den SV Kriftel an den Start geht, überzeugte am Samstag auf der Asaka Shooting Range in seiner Zweitdisziplin mit 584 Ringen in der Qualifikation. Damit erreichte er als Dritter das Finale der besten Acht.

7:27 Uhr: Zur Stunde geht im Tennis-Einzel der Männer Jan-Lennard Struff an den Start. Der Warsteiner spielt in Runde eins gegen Thiago Monteiro aus Brasilien und konnte Satz eins bereits für sich entscheiden.

7:21 Uhr: Am ersten Tennis-Wettkampftag bei den Spielen gab’s aus deutscher Sicht direkt eine erfreuliche Nachricht: Anna-Lena Friedsam ist als erste Deutsche im Einzel-Wettbewerb in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Olympia-Debüt rang die 27-Jährige aus Andernach die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3 nieder. Die Neumünsteranerin Mona Barthel hingegen hatte sich zuvor gleich zum Auftakt aus dem Wettbewerb verabschiedet. Zudem kam der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz gemeinsam mit Tim Pütz im Doppel locker eine Runde weiter, bezwang das argentinische Doppel Bagnis/Schwartzman ungefährdet mit 6:1 und 6:2.

7:15 Uhr: Auch die ersten Medaillen sind bereits vergeben worden – im Schießen: Die chinesische Schützin Qian Yang hat im Luftgewehr über die Zehn-Meter-Distanz das erste Gold in Tokio geholt. Auf der Asaka Shooting Range setzte sie sich im Finale der besten Acht mit einem olympischen Rekord von 251,8 Ringen gegen die Russin Anastasia Galaschina durch. Die einzige an den Start gehende deutsche Schützin Jolyn Beer vom SV Lochtum verpasste als 17. der Qualifikation hingegen das Finale.

7:05 Uhr: Der erste offizielle Wettkampftag der Olympischen Spiele ist bereits seit gut sechs Stunden voll im Gange, die ersten Entscheidungen sind gefallen. Eine erfreuliche Nachricht gibt es aus dem Rudern: Der deutsche Achter mit dem Hamburger Torben Johannesen zog als Vorlaufsieger ungefährdet ins Finale ein. Der ewige Rivale Großbritannien muss hingegen überraschend in den Hoffnungslauf. Auch der deutsche Leichtgewichts-Doppelzweier mit Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz) zog als Vorlaufsieger weiter.