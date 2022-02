Johannes Thingnes Bö hätte sich nur zu gerne für das Siegerfoto zu seinem Mixedstaffel-Kollegen gestellt – durfte er aber nicht. Weil der norwegische Biathlon-Star bei den Olympischen Winterspielen in China weiterhin als Nahkontakt eines Corona-Infizierten gilt, kam es zu einem kuriosen Bild.

Während Tarjei Bö seine Landsfrauen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland am Samstag vor den Kameras in die Arme nahm, stand der jüngere der Bö-Brüder mit dem nötigen Abstand nur daneben, streckte seinen Arm in Richtung des restlichen Teams aus und schaute notgedrungen zu.

Norwegischer Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö muss auf Siegerfoto Abstand halten

Der zwölfmalige Weltmeister Bö gilt seit Donnerstag schon als Nahkontakt und muss deswegen laut Regelwerk besonders vorsichtig sein. Während normalerweise nur ein PCR-Tests pro Tag absolviert werden muss, muss Bö gleich zwei machen.

Er darf das Essen nur auf seinem Zimmer im olympischen Dorf einnehmen und muss voraussichtlich eine Woche alleine trainieren. Das alles hielt ihn auf dem Weg zum Sieg im Zielsprint aber nicht auf. Nach dem Gold-Coup fehlte Bö als einziger Norweger auch bei der obligatorischen Pressekonferenz. (dpa/fe)