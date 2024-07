„Komplexes und kompliziertes Thema“: ARD und ZDF im Olympia-Stress

Nach der Fußball-Europameisterschaft ist vor Olympia. Für viele Mitarbeiter von ARD und ZDF ging die Vorbereitung auf die Spiele Paris aber schon viel früher los und lief auch während des Fußball-Turniers. „Das machte das Planen tatsächlich schwierig“, sagte ARD-Olympia-Teamchef Gerd Gottlob. Das gilt auch für ihn selber, weil er für das Erste als Kommentator im EM-Einsatz war und zudem schon länger als Olympia-Teamchef gefordert ist.

„Die Anspannung und den Dauerstress haben nicht alle, aber viele Kolleginnen und Kollegen. Die haben schon was in den Knochen“, sagte Gottlob. „Beide Veranstaltungen sowie die Paralympics im Anschluss so kurz hintereinander ist ein komplexes und kompliziertes Thema.“ Es gibt viele Überschneidungen, auch wenn die Federführung für die EM beim WDR lag und für die Olympischen Spiele der NDR zuständig ist.

Polus war EM-Teamchef und ist jetzt Olympia-Teamchef

Auch das ZDF versucht, die Herausforderung pragmatisch zu lösen. „Die Übertragungen von der Fußball-EM und von den Olympischen Spielen planen und organisieren zwei unterschiedliche Teams“, erklärte Sportchef Yorck Polus. Reporter, die auch bei Olympia im Einsatz sind, haben zur Vorbereitung die spielfreien Tage während der EM genutzt – „insoweit das möglich ist“.

Breyer und Müller-Hohenstein an Planungen beteiligt

Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein, die auch bei Olympia durch die ZDF-Sendetage führen, waren daher während der EM bei „wichtigen Planungsbesprechungen für Paris“ zugeschaltet, erläuterte Polus. Er selbst war bis vor kurzem EM-Teamchef und ist jetzt Olympia-Teamchef des Zweiten. Die Hauptlast der Olympia-Organisation, erklärte er, liege allerdings bei Anke Scholten. Bei der ARD ist Mirjam Bach das Pendant.

Einen wichtigen Unterschied gibt es zwischen dem Fußball-Turnier in Deutschland und den Sommerspielen in Frankreich. „Das Team, das bei der EM arbeitet, ist kleiner als das Team bei Olympia“, sagte der ZDF-Sportchef. „Der Umfang der Berichterstattung ist in Paris viel größer als bei der EM.“ Das Fußball-Turnier umfasste 51 Spiele, bei Olympia finden 32 Sportarten mit 329 Wettbewerben statt. (dpa/bv)