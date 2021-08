„Hier geht was!“ Torwart Bitter glaubt an Handball-Medaille

Pflicht erledigt, bereit für die Kür und heiß auf die Medaillen-Spiele. Deutschlands Handballern bietet sich nach einem schwierigen Start ins Turnier plötzlich eine große Chance. Einer, der daran einen enormen Anteil hat, ist der Hamburger Keeper-Riese Johannes Bitter.

Eigentlich ist die Sache simpel: Wer beim olympischen Turnier aufs Treppchen will, der muss diese Gelegenheit nutzen, auch wenn es in einer K.o.-Runde keine leichten Gegner gibt.

Olympia: Deutsche Handballer im Viertelfinale gegen Ägypten

Im Viertelfinale bekommt es die DHB-Auswahl mit Ägypten (Dienstag, 13.45 Uhr MESZ) zu tun. „Die kennen wir aus der Vorbereitung und haben das Erfolgserlebnis noch im Kopf“, sagt Johannes Bitter im Gespräch mit der MOPO und erinnert an den 29:27-Sieg bei der Generalprobe für Tokio.

Im letzten Vorrundenspiel feierte die deutsche Mannschaft einen 29:25-Pflichtsieg gegen Brasilien, qualifizierte sich als Gruppendritter für die K.o.-Runde und ging wie erhofft Weltmeister und Rio-Olympiasieger Dänemark aus dem Weg.

Hamburger Torwart Bitter: „Riesenschub“ für die deutschen Handballer

Unterschätzen werden die Deutschen den WM-Siebten und Afrika-Meister aber auf keinen Fall, denn die Ägypter haben in der Vorrunde Vize-Weltmeister Schweden überraschend klar mit 27:22 besiegt. „Die haben einen Riesenschritt gemacht in den letzten Jahren“, betont Bitter. Das Ziel ist aber klar: „Wir wollen ins Halbfinale und werden alles geben.“

Bitter ist in Topform. Gegen Brasilien gelangen ihm zwölf Paraden. Beim umjubelten 28:23 gegen Norwegen zwei Tage zuvor hatte er in der Schlussphase das Tor vernagelt, sieben Bälle gehalten und nur zwei reingelassen. Der ersehnte Sieg gegen ein Weltklasse-Team habe „einen Riesenschub“ gegeben, so Bitter. „Wir haben endlich einen Großen geschlagen. Das schweißt noch mehr zusammen und kann ein Meilenstein sein. Hier geht was für uns!“