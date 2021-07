Dieser Transfer ist ein echter Hammer: Der Handball Sport Verein Hamburg hat Casper Mortensen verpflichtet. Der Linksaußen, mit Dänemark Olympiasieger 2016, kommt von Champions League-Sieger FC Barcelona. Die Verpflichtung des 31-Jährigen ist ein Coup für den Aufsteiger.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers, der in trockenen Tüchern ist, steht kurz bevor und wird in der Bundesliga für Aufsehen sorgen. Bereits vor wenigen Tagen hatte das Internetportal „Handball Leaks“ über eine mögliche Verpflichtung berichtet.

HSV Hamburg: Casper Mortensen kommt vom FC Barcelona

Der Wechsel von Mortensen an die Elbe ist zugleich ein Comeback. Bereits von 2015 bis Januar 2016 war der gebürtige Kopenhagener für den damaligen HSV Handball auf Torejagd gegangen, bevor der Klub Insolvenz angemeldet, die Mannschaft aus der Bundesliga abgemeldet hatte und der Däne zu Liga-Konkurrent TSV Hannover-Burgdorf wechselte.

Bei den „Recken“ entwickelte sich Mortensen zu einem der besten Linksaußen der Welt, wurde in der Saison 2017/18 sogar Torschützenkönig der Bundesliga (HBL) und vom großen FC Barcelona verpflichtet, mit dem er 2019, 2020 und 2021 die spanische Meisterschaft sowie jeweils den spanischen Pokal und zur Krönung 2021 die EHF Champions League gewann.

Handball: Casper Mortensen und Johannes Bitter kehren zurück nach Hamburg

Aus seiner kurzen Zeit in Hamburg kennt Mortensen noch Keeper Johannes Bitter, der ebenfalls zur neuen Saison nach Hamburg zurückkehrt. Derzeit ist Bitter mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einsatz.

Bei aller Freude bleibt abzuwarten, ob Mortensen noch einmal zu großer Form auflaufen kann. In den letzten zwei Jahren plagte er sich häufiger mit Meniskus-Problemen herum, musste auch operiert werden. In der Endphase der abgelaufenen Saison mischte er aber wieder mit, steuerte Tore zu Barcas Titelgewinnen bei. Sein Vertrag bei den Katalanen ist in diesem Sommer ausgelaufen.

Beim HSVH soll Mortensen künftig mit seinem Landsmann und Rechtsaußen Frederik Bo Andersen (22), der von GOG Gudme kommt, eine erstklassige Flügelzange bilden.