Die Japaner sind weltweit für ihre Technikaffinität bekannt. Neben dem Gameboy und Autos hat das ostasiatische Land noch einiges mehr zu bieten. Die Zuschauer des Basketball-Spiels zwischen den USA und Frankreich wurden Zeuge der nächsten Innovation im Bereich Robotik.

Während die US-Boys auf ganzer Linie enttäuschten und am Ende eine 76:83-Niederlage hinnehmen mussten, zog in der Halbzeitpause ein ganz besonderer Gast die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Roboter kam auf das Spielfeld gefahren und sollte sich daran versuchen, den Ball im Korb zu versenken. Was zunächst etwas merkwürdig anmutete, wurde schnell zu einer beeindruckenden Darstellung, wozu der menschengroße Metallmann in der Lage ist.

Basketball: Roboter beeindruckt bei Olympia in Tokio

Den ersten Wurf nahm die Maschine mit dem pink leuchtenden Auge von der Dreier-Linie. Mit sauberer Technik senkte sich der Ball ohne jede Ringberührung in den Korb. Der Hallensprecher feierte, als ob gerade spielentscheidende Punkte erzielt worden wären.

A basketball robot. For your pleasure. pic.twitter.com/5LZF2vpwNg — Ann Killion (@annkillion) July 25, 2021

Doch damit nicht genug: Der Roboter fuhr an die Mittellinie zurück und nahm einen neuen Ball in die Hand. Nach knapp neun Sekunden des Wartens der zweite Wurf. Auch diesmal ging der Ball rein.

Der technologische Wandel macht also auch vor dem Sport nicht Halt. Doch aktuell hat der Mensch zumindest im Basketball noch die Nase vorne. Denn mit den neun Sekunden Zielzeit ist der Roboter bei Olympia deutlich über der Fünf-Sekunden Marke. (ck)