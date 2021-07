Caroline Chew aus Singapur wird an den olympischen Dressurwettbewerben in Tokio nicht mehr teilnehmen können. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Die Reiterin war mit ihrem 17 Jahre alten Pferd Tribiani am Sonntag in der Einzel-Qualifikation aus dem Wettbewerb genommen worden, weil im Maul ihres Wallachs Blut zu sehen war.

Olympia: Dressurreiterin Caroline Chew aus Singapur disqualifiziert

Dies führt nach den Dressurregeln der FEI (Fédération Equestre Internationale) zum Ausschluss – auch wenn eine Verletzung des Pferdes nicht beabsichtigt war. Mit der Regel soll das Wohlergehen aller Pferde geschützt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Video wird zum Internet-Hit! Trainer rastet nach Olympia-Gold völlig aus

„Tribiani fühlte sich gut, präsentierte sich wirklich gut“, hatte Chew gesagt. Sie habe nicht gemerkt, dass ihr Pferd Probleme hatte, „aber offensichtlich hat der Richter es gesehen.“ (dpa/hoe)