Große Ehre für Yusra Mardini: An der Spitze des Flüchtlingsteams hat die Schwimmerin aus Hamburg an der Seite von Tachlowini Gabriyesos (Eritrea/Leichtathletik) bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio die olympische Fahne ins Stadion getragen.

Die 23-jährige Mardini und ihr Team marschierten um 20.39 Uhr Ortszeit hinter Griechenland als zweite Mannschaft ein.

Flucht von Mardini machte weltweit Schlagzeilen

Das insgesamt 29 Athleten und Athletinnen umfassende Flüchtlingsteam tritt in Tokio unter der olympischen Flagge an. Sollten die Sportler Medaillen gewinnen, wird diese gehisst und die olympische Hymne gespielt. Sieben Mitglieder der Mannschaft leben in Deutschland. Mardini, die am Samstag im Aquatics Center ihren Vorlauf über 100 Meter Schmetterling (12.25 Uhr MESZ) bestreitet, war bereits vor fünf Jahren in Rio am Start. Ihre Geschichte von der dramatischen Flucht vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Syrien hatte weltweit Schlagzeilen gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin führt deutsches Team zur Olympia-Eröffnung – aber nicht allein

Über den Libanon und die Türkei wollten Mardini und ihre Schwester Sarah 2015 mit einem Schlauchboot nach Griechenland gelangen, vor der Insel Lesbos entdeckten sie ein Leck im Boot. Trotz Todesangst sprangen die beiden Mädchen ins Wasser und zogen das Boot mehrere Stunden bis an die sichere Küste. Die Geschichte wird verfilmt, „The Swimmers“ soll 2022 bei Netflix ausgestrahlt werden. (mp/sid)