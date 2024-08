Sexuelle Belästigung bei Olympia! Vater von Goldmedaillensiegerin festgenommen

Am Mittwoch konnte die kroatische Judoka Barbara Matic noch ihren Gold-Triumph in der Gewichtsklasse unter 70 kg feiern. Doch nun wird ihr hart erkämpfter Sieg von einer Nachricht überschattet, die ihren Vater betrifft.

Am Donnerstag wurde er in Polizeigewahrsam genommen, er soll eine ehrenamtliche Helferin sexuell belästigt haben. Die junge Frau war für die Platzierung der Zuschauer in der Halle zuständig und erstattete Anzeige, wie mehrere französische Medien berichten.

Olympia in Paris: Vater von Judoka küsst Helferin

Den Berichten zufolge arbeitete die junge Frau auf dem Gelände der Arena Champs-de-Mars, wo die Judo-Wettkämpfe stattfinden. Bei der Polizei gab sie an, dass sie von Matic‘ Vater geküsst wurde, als seine Tochter das Viertelfinale gewann. Die 24-Jährige begab sich sofort zum Kommissariat des 7. Arrondissements von Paris, das für den Olympiastützpunkt der Judokas zuständig ist, wie „Le Parisien“ schreibt.

Eine weitere Frau, die Zeugin des Vorfalls war, bestätigte den Polizisten den Vorfall. Sie erklärte, dass die junge Frau versucht habe, Matic‘ Vater wegzustoßen, dieser es jedoch gewaltsam geschafft habe, sie zu küssen. Die Helferin sei schockiert und bleich gewesen. Am Donnerstagvormittag wurde der Vater in Polizeigewahrsam genommen.

Barbara Matic, die zweifache Judo-Weltmeisterin und erste olympische Judo-Medaillengewinnerin Kroatiens, hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.