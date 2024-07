Sexistische Aussage: Eurosport schmeißt Kommentator raus

Ein TV-Kommentator sorgt bei den Olympischen Spielen mit einer Aussage über australische Schwimmerinnen für Empörung. Sein Sender zieht Konsequenzen.

Der britische TV-Sender Eurosport hat sich nach einer sexistischen Aussage von seinem Olympia-Kommentator Bob Ballard getrennt. Er habe während einer Übertragung einen „unangemessenen Kommentar“ abgegeben, hieß es in einem Statement des Senders, aus dem die britische Nachrichtenagentur PA zitierte. „Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung aus unserem Kommentatoren-Plan entfernt.” Ballard äußerte sich zunächst nicht zu der Kritik und zur Entscheidung des Senders.

Der Journalist hatte in seinem Live-Kommentar zu den Schwimm-Wettbewerben bei den Sommerspielen in Paris einen Kommentar über australische Schwimmerinnen abgegeben, die zuvor mit der 4×100-Meter-Freistil-Staffel Gold gewonnen hatten. „Die Frauen sind gerade fertig geworden. Du weißt, wie Frauen sind: Sie hängen herum und schminken sich”, sagte er. Diese Aussage war in den sozialen Netzwerken vielfach kritisiert worden. (dpa/bv)