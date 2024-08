Baller-WG: „Hammer-Schorsch“ drückt Ehlers und Wickler die Daumen für Gold

Es ist schon jetzt eine der größten Erfolgsgeschichten dieser Spiele aus deutscher Sicht – und Schauplatz war und ist die schönste olympische Arena von Paris. Am Fuße des Eiffelturms baggern, schmettern und blocken Nils Ehlers und Clemens Wickler um Gold! Einer ihrer größten Fans: Volleyball-Legende Georg Grozer, lange WG-Partner im Olympischen Dorf. Auch nach dem Viertelfinal-Aus der Vollleyballer ist „Hammer-Schorsch“ in Paris geblieben, genießt die Zeit mit der Familie, drückt den liebgewonnenen Mitbewohnern auf Zeit die Daumen und feuert die Hamburger an.

Beim überragenden Halbfinal-Sieg des deutschen Duos gegen die Favoriten und Tokio-Olympiasieger Anders Mol/Christian Sørum fieberte Grozer auf der Tribüne mit. Ehrensache. Auch beim Viertelfinale war der 39-jährige Schmetter-Star mit einigen Mitspielern aus der Nationalmannschaft live dabei gewesen und hatte Ehlers und Wickler nach der Partie auf dem Weg zu den Interviews abgefangen und abgefeiert.

Ehlers/Wickler wollen Gold, „Mitbewohner“ Grozer ist Fan

Kein Wunder: Während der Olympischen Spielen haben Ehlers und Wickler mit Grozer ein Apartement im deutschen Haus im Athleten-Dorf geteilt – eine schlagkräftige Gemeinschaft, Baller-WG. Wobei die Beach-Jungs vor frühen Spielen immer wieder mal im Hotel nahe des „Eiffel Tower Stadiums“ übernachtet hatten.

„Ich freue mich riesig für die beiden“, sagt Grozer im Gespräch mit der MOPO. „Die können stolz auf sich sein. Ich hoffe, dass sie Gold holen.”

Nils Ehlers (l.) und Clemens Wickler feiern den Einzug ins olympische Finale. imago/Beautiful Sports Nils Ehlers (l.) und Clemens Wickler feiern den Einzug ins olympische Finale.

Mittlerweile ist Grozer mit seinen Volleyball-Teamkollegen regelkonform aus dem Dorf ausgezogen (spätestens 72 Stunden nach Ende des Wettkampfes), aber in Paris geblieben, genießt Olympia mit Ehefrau Helena und Tochter Leana und fiebert weiter mit den Beachvolleyball-Buddies mit.

Georg Grozer: „Nils ist echt ein Riesenbaby!“

„Das sind Super-Jungs“, sagt Grozer, der sein Karriereende nochmal verschieben und die Nationalmannschaft zur WM 2025 auf den Philippinen führen will. „Ich habe die beiden erst hier in Paris kennengelernt. Nils ist echt ein Riesenbaby!“, meint der selbst 2,01 Meter große Hüne über den breitschultrigen 2,10-Meter-Riesen.

Die Stimmung in der „Baller-WG“ war bestens. Gute Laune. Ehlers und vor allem Wickler haben Humor und „Schorsch hat den ein oder anderen Spruch rausgehauen“, berichtet Ehlers mit einem Grinsen. Vielleicht hat auch die Stimmung auf der Bude zur nötigen Lockerheit im olympischen Medaillen-Kampf gesorgt.

Ehlers und Wickler im Finale gegen Ahman/Hellvig

„Der Job ist noch nicht erledigt“, betonte Wickler schon kurz nach ihrem bislang größten Erfolg und Ehlers kündigte mit dem Selbstbewusstsein von sechs Siegen in Serie an: „Wir werden auf dem Podium stehen, das ist unfassbar, jetzt hauen wir nochmal alles rein und holen uns Gold.“

Die Gegner im Finale: die amtierenden Weltmeister und Weltranglisten-Ersten David Ahman/Jonatan Hellvig. In einem K.o.-Spiel einer Meisterschaft oder eines Elite-16-Turniers haben sie die spektakulär spielenden Nordlichter noch nie besiegen können. „Aber gegen Norwegen haben wir auch noch nie gewonnen. Jetzt haben wir es also geschafft“, gibt Ehlers zu bedenken. „Und wir spielen hier in Paris auf einem so hohen Niveau wie nie zuvor.“ Sie haben das Niveau für Gold.