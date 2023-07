Vingegaard-Helfer verlässt Tour de France – Ex-Profi sanktioniert

Der Tour-de-France-Führende Jones Vingegaard muss bei den verbleibenden Etappen auf einen wichtigen Helfer verzichten. Der Belgier Wout van Aert hat die Rundfahrt am Donnerstag vor dem 18. Teilstück verlassen. Seine Frau Sarah erwartet das zweite Kind. „Der Arzt sagt, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen“, sagte 28-Jährige. Es sei eine einfache Entscheidung gewesen.

Van Aert hatte bei der Tour 2021 das Grüne Trikot sowie drei Etappen gewonnen. In diesem Jahr stellte er sich ganz in den Dienst von Vingegaard. Ein eigener Etappenerfolg gelang dem mehrmaligen Cross-Weltmeister trotz großer Bemühungen nicht. Zwei zweite und zwei dritte Plätze stehen in van Aerts Statistik. Die finalen vier Etappen sollte die Jumbo-Visma-Mannschaft auch ohne den kräftigen Belgier bewältigen können. Vingegaards Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt 7:35 Minuten vor dem Slowenen Tadej Pogacar.

Erneutes Motorrad-Chaos: Voeckler und Pilot sanktioniert

Nach dem erneuten Motorrad-Chaos auf der 17. Etappe der Tour de France, durch das Jonas Vingegaard (Dänemark) ausgebremst wurde, ist der ehemalige französische Radprofi Thomas Voeckler sanktioniert worden. Der Publikumsliebling, der für das französische Fernsehen auf dem Motorrad saß, und sein Pilot wurden für die 18. Etappe der Rundfahrt gesperrt und mit einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken belegt.

Die beiden waren am Mittwoch an einem Steilstück des Col de la Loz zum Stehen gekommen und hatten weitere Begleitfahrzeuge zum Anhalten gezwungen. Daraufhin wurde unter anderen dem Gesamtführenden Vingegaard sowie dem Franzosen Thibaut Pinot der Weg versperrt – sie mussten kurzzeitig vom Rad absteigen und sich durch die Fahrzeuge manövrieren.

Bereits am Samstag hatte ein Begleitmotorrad eine unglückliche Rolle gespielt, als Vingegaards slowenischer Kontrahent Tadej Pogacar bei einer Attacke ausgebremst worden war. Voeckler war als aktiver Fahrer in den 2000er- und 2010er-Jahren äußerst beliebt. Er trug mehrmals über einen längeren Zeitraum das Gelbe Trikot bei der Tour. (dpa/sid/mg)