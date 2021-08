Wenn die Formel 1 am 12. September in Italien Halt macht, ist auch RTL im frei empfangbaren Fernsehen mit am Start. Stamm-Zuschauer:innen müssen sich allerdings jetzt schon auf eine große Änderung einstellen: Anstelle von Florian König, seit 1995 Moderator der Übertragungen, führt dann Laura Papendick durch die Sendung.

Ihr Motorsportdebüt für die Kölner Sendergruppe gibt die 32-Jährige schon am 21. August beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ansonsten wird die frühere Leistungsschwimmerin vor allem beim Fußball zu sehen sein und die Übertragungen der UEFA Europa League sowie der neuen Conference League moderieren.

RTL holt Laura Papendick für Formel-1-TV-Übertragung

Zuletzt stand Laura Papendick als Co-Moderatorin des „Doppelpass“ bei Sport1 vor der Kamera, moderierte vorher auch schon für den Pay-TV-Sender Sky. Nun ist sie bei RTL die Nachfolgerin von Laura Wontorra, die künftig für den Streamingdienst DAZN vor der Kamera steht.

Bei der Formel 1 setzt der Sender neben Papendick auch zukünftig auf Moderator König, der ab dem 8. August außerdem für Sport1 den „Doppelpass“ moderiert – allerdings ohne Papendick. Die restliche Besetzung beim Monza-Rennen bleibt derweil wie gewohnt: Heiko Wasser und Christian Danner übernehmen den Kommentar, Nico Hülkenberg ist als Experte im Einsatz und Kai Ebel meldet sich von der Strecke. (fbo)