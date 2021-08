Geht jetzt alles ganz schnell? Der HSV hat einen neuen Wunschkandidaten für die vakante Torwartposition ins Auge gefasst. Marko Johansson vom schwedischen Erstligisten Malmö FF soll sich künftig mit Daniel Heuer Fernandes (28) um den Platz zwischen den Pfosten duellieren. Zuerst hatte das „Aftonbladet“ über das Interesse berichtet, das nach MOPO-Informationen auch zutrifft.

Der 22-Jährige, der bislang ein Länderspiel für die U21 Schwedens absolviert hat, soll knapp 800.000 Euro Ablöse kosten – und ist damit deutlich günstiger als Oliver Christensen (22) von Odense BK. Der Däne war ursprünglich als heißester Kandidat für das HSV-Tor gehandelt worden, wurde den Bossen aber letztlich zu teuer. Zwei bis drei Millionen Euro waren die Hamburger nicht bereit zu zahlen.

HSV müsste 800.000 Euro für Marko Johansson überweisen

Stattdessen also Johansson. Dessen Vertrag in Malmö läuft noch bis 2022. In Schweden läuft die Saison ganzjährlich, in der aktuellen Spielzeit kam Johansson bislang auf neun Einsätze. Allerdings ist der Schlussmann beim Heimatverein von Megastar Zlatan Ibrahimovic (38) meist Ersatz hinter Johan Dahlin (34). Auch deshalb könnte dem Sohn einer serbischen Mutter eine Luftveränderung gut tun.

Sportdirektor Michael Mutzel (41) hatte noch am Wochenende angekündigt, nach einem Keeper zu fahnden, der Ambitionen auf den Stammplatz im Tor hat. „Wir wollen es offenhalten. Es gilt das Leistungsprinzip“, sagte Mutzel. Vieles spricht dafür, dass Johansson bald den Kampf annehmen wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Gjasula-Abschied wird zur Preis-Frage

Die Pole Position hält nach wie vor Heuer Fernandes, erst recht nach seinen beiden guten Auftritten auf Schalke (3:1) und gegen Dresden (1:1). Künftig aber könnte der Kampf um das Tor zur heißen Kiste werden.