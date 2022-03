Später Sieg! Verstappen gewinnt packendes Formel-1-Finale in Saudi-Arabien

Heißes Racing nach der ganzen Aufregung über den Raketenangriff vom Freitag und Mick Schumachers (23) Horrorcrash im Qualifying: Zwar gab es auch im Rennen einen Unfall, doch der von Williams-Pilot Nicholas Latifi (26) war harmlos. Und die Ursache war laut Sky-Experte Ralf Schumacher (46) Dummheit: „Das war erste Klasse Volksschule.“

Einen Doktortitel verdiente sich dagegen Max Verstappen (24). Der beim WM-Auftakt in Bahrain mit Motordefekt ausgefallene Weltmeister überholte den lange führenden Auftaktsieger Charles Leclerc (24) drei Runden vor Schluss nach rundenlangem Kampf. Dritter wurde Carlos Sainz (27) im zweiten Ferrari, den Pole-Setter Sergio Perez (32) während der Safety-Car-Phase nach dem Latifi-Unfall abgedrängt hatte und später wieder vorbeilassen musste.

Formel 1: Verstappen gewinnt packendes Finale in Saudi-Arabien

Verstappen jubelte: „Es war ein super Rennen. Wir haben hart gekämpft da vorne. Am Ende konnte man sehen, dass wir eine etwas bessere Pace hatten.“ Über sein taktisches Abbremsen für den finalen Angriff sagte er: „Ja, man muss da für die DRS-Zone etwas taktisch fahren. Es war nicht einfach, ihn zu überholen, aber letztlich habe ich es geschafft.“

Dafür gratulierte ihm Leclerc sogar schon bei der Zieldurchfahrt. Im Parc Fermé erklärte er seinen Respekt für den alten Kart-Rivalen: „Klar bin ich etwas enttäuscht, ich hätte natürlich lieber gewonnen. Aber ich habe dieses Rennen absolut genossen. Es war ein enger Kampf mit Max, der es mir nicht einfach gemacht. Wir sind hier auf einem Stadtkurs und gehen natürlich große Risiken ein, aber so war es sauberes Racing und hat Spaß gemacht.“

Formel 1: Mick Schumacher fehlte nach Crash in Saudi-Arabien

Scharmützel gab es auch zwischen den Alpine-Streithähnen Esteban Ocon (25) und Fernando Alonso (40), die sich gegenseitig das Leben schwer machten.

Das könnte Sie auch interessieren: Eklat beim Sturm-Kampf: Oliver Pocher kassiert heftige Ohrfeige von einem Rapper

Zehn Runden vor Schluss gab es eine Ausfallorgie (Ricciardo, Alonso, Bottas), die ein Virtuelles Safety-Car auslöste – durch das es Gewinner und Verlierer gab. Während Nico Hülkenberg (34) noch gerade so zum Reifenwechsel fahren konnte und am Ende Zwölfter wurde, musste der von Rang 15 auf sechs vorgepreschte Lewis Hamilton (37) drei Runden warten auf fiel auf Rang 12 zurück. In den letzten Runden sahnte der entthronte Weltmeister immerhin noch einen Punkt ab.