Eklat beim Sturm-Kampf: Oliver Pocher kassiert heftige Ohrfeige von einem Rapper

Bei diesem Boxkampf kassierte nicht nur Felix Sturm einige Schläge. Am Rande des Ausscheidungskampfes des 43-Jährigen in der Dortmunder Westfalenhalle wurde Comedian Oliver Pocher im Zuschauerbereich attackiert. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, wie Pocher jenseits des Boxrings eine heftige Ohrfeige einstecken musste.

Auf dem Video ist zu sehen, wie Pocher bei dem Boxkampf in der ersten Reihe neben dem Journalisten Claus Strunz und dem ehemaligen Fußballtrainer Christoph Daum sitzt. Plötzlich nähert sich ein Unbekannter und schlägt Pocher heftig ins Gesicht, sodass der Comedian beinahe von seinem Stuhl fällt. Die umsitzenden Menschen wirken schockiert, im Hintergrund ist immer wieder lautes Kichern und Lachen zu hören. Pocher steht daraufhin auf und flüchtet von seinem Platz in den Backstage-Bereich.

Der mutmaßliche Täter: Ein Rapper, der sich „Fat Comedy“ nennt und vor allem durch TikTok (1,5 Millionen Follower) bekannt wurde. Er soll das Video des Vorfalls noch in der Nacht selbst auf seinen Online-Kanälen gepostet haben. Das Instagram-Profil von „Fat Comedy“ wurde inzwischen deaktiviert, auch bei TikTok ist das Video wieder gelöscht.

Oliver Pocher kassiert Ohrfeige bei Boxkampf von Felix Sturm

Mehreren Medienberichten zufolge soll „Fat Comedy“ seine Tat in dem Video damit begründet haben, dass Pocher Menschen unterstütze, „die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt“. Mutmaßlich bezog er sich dabei auf den Berliner Rapper Samra, ein enger Freund von „Fat Comedy“. Im Jahr 2021 hatte es Vergewaltigungsvorwürfe gegen Samra gegeben, zu denen sich damals unter anderem auch Pocher in seinem Podcast geäußert hatte.

Pochers Frau Amira bestätigte am Sonntagmorgen den Vorfall. „Eine interessante Nacht liegt hinter uns, eine schlaflose“, erzählt sie bei Instagram und spricht entsetzt und schockiert von einem „arbeitslosen, halbstarken Möchtegern-Rapper oder Comedian oder was er gerne wäre“, der ihrem Mann „eine ordentliche Backpfeife“ verpasst habe.

Sturm-Boxkampf: „Fat Comedy“ attackiert Oliver Pocher

Amira Pocher verurteilte den Angriff beim Boxkampf. Auch sie sieht einen Zusammenhang zum Fall Samra – bekräftigt, dass sie die Rap-Szene „immer mehr verachte“. „So etwas mit Gewalt zu bekämpfen und sich dann noch dafür zu feiern – schämen müsstet ihr euch“, sagt Amira Pocher an „Fat Comedy“ und seine Rap-Kollegen gerichtet.

Oliver Pocher selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Welche Folgen die Aktion für „Fat Comedy“ haben wird, ist aktuell noch unklar. Die Polizei Dortmund hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Den Kampf im Ring verlor Felix Sturm gegen den Ungarn Istvan Szili nach Punkten.