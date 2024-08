Schock in der Formel 1: Wunderkind Antonelli verunglückt bei seinem ersten Training

„Wunderkind“ Andrea Kimi Antonelli hat bei seinem ersten Trainingseinsatz in der Formel 1 einen heftigen Unfall erlebt. Am Freitagmittag in Monza flog der 18-Jährige im Mercedes in der Parabolica-Kurve bei hoher Geschwindigkeit ab, drehte sich und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. Antonelli gab via Funk Entwarnung und stapfte davon. Das Medical Car brachte ihn zum ärztlichen Check.

Antonelli, der als Nachfolger von Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes zur kommenden Saison gehandelt wird, wurde im Funk wegen Fluchens mehrfach überpiept und bat um Entschuldigung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der bekennender Fan des italienischen Talents ist und diesen mehrfach als „Wunderkind“ adelte, beruhigte seinen Schützling via Funk: „Kimi, alles gut, alles gut.“ Das Training wurde nach dem Unfall für rund 13 Minuten unterbrochen.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Norditalien ist vor dem diesjährigen Großen Preis von Italien (Sonntag, 15 Uhr/RTL und Sky) für rund 21 Millionen Euro umgebaut worden. Ein neuer Asphalt wurde verlegt, die Strecke an manchen Stellen in der Breite verändert, flachere Randsteine wurden verbaut. Dadurch soll der Traditionskurs in der Lombardei noch schneller und flüssiger werden.

Antonelli hat nicht nur Wolff als großen Fürsprecher. „Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass das Team sich für Kimi entscheiden sollte“, sagte Hamilton am Donnerstag über den Formel-2-Piloten.

Antonelli fuhr am Freitag im Rennwagen von George Russell. Der Engländer, der für 2025 bei Mercedes gesetzt ist, muss nun auf eine schnelle Reparatur seines Boliden für das zweite Training (17 Uhr/Sky) hoffen. (sid/mp)