Krasse Aussage von Formel-1-Star: An Renntagen kann er nicht essen und trinken

Der Formel-1-Stress macht sich auch nach 119 Grand-Prix-Starts bei Lando Norris erheblich bemerkbar. „Sonntags kann ich kaum etwas essen oder trinken“, sagte der WM-Zweite vor dem Großen Preis von Italien. Überhaupt würde er während eines Grand Prix kaum ein Durstgefühl verspüren, er habe in seiner Formel-1-Laufbahn „vielleicht zweimal“ seine Trinkflasche benutzt.

Gesteigerten Druck verspüre er nicht, seit er erster Verfolger von Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist, sagte der McLaren-Pilot: „Der Druck ist immer da.“ In der Formel 1 zu fahren, sei „aber auch ein großartiges Gefühl, dass sich anders kaum reproduzieren lässt“. Wenn es im finalen Qualifying-Abschnitt um die besten Startplätze für das Rennen gehe, habe er „jedes Mal Schmetterlinge im Bauch“.

Norris nur noch 70 Punkte hinter Verstappen

Nach seinem Sieg in Zandvoort am vergangenen Sonntag liegt Norris vor dem 16. Saisonrennen in Monza (Sonntag, 15 Uhr/RTL und Sky) noch 70 Punkte hinter Verstappen, das McLaren-Team hat in der Konstrukteurs-WM aber nur 30 Zähler Rückstand, weil Norris‘ Kollege Oscar Piastri konstanter ist als Sergio Pérez im zweiten Red Bull.

„Unser Ziel ist es, Red Bull in beiden Meisterschaften zu überholen“, sagte Norris am Donnerstag. Er schaue aber von Woche zu Woche. Nichts könne ihm „egaler sein“ als das übernächste Rennen. (sid/mg)