Red Bull nur noch ein Wrack: Übler Crash bei Formel-1-Rennen in Monaco

Im Qualifying nachträglich disqualifiziert, im Rennen nach wenigen Metern unverschuldet ausgeschieden: Für Nico Hülkenberg war das Formel-1-Wochenende in Monaco ein Reinfall. „Ich war nicht wirklich involviert und bin trotzdem mit rausgenommen worden“, sagte der Haas-Pilot über den üblen Crash zwischen seinem Teamkollegen Kevin Magnussen und Sergio Perez im Red Bull, der das Rennen auch für Hülkenberg beendete: „Das direkt nach 500 Metern ist frustrierend und schade.“

Nach dem heftigen Unfall war der Formel-1-Klassiker in Monaco bereits in der ersten Runde unterbrochen worden. Bei einem Überholversuch berührte der Haas-Rennwagen von Magnussen den Red Bull von Pérez. Der Mexikaner schlug auf dem engen Straßenkurs mit seinem Auto in den Leitplanken ein. Zudem war Hülkenberg in den Crash indirekt involviert.

Hülkenberg frustriert nach dem Unfall: „Das war unnötig“

Von Pérez‘ Red Bull blieb nur noch ein Wrack übrig. Auf dem Asphalt lagen zahlreiche Trümmerteile. „Verdammt, das war unnötig“, sagte Hülkenberg via Funk. Verletzt wurde ersten Eindrücken zufolge keiner der involvierten Piloten.

Er wolle sich kein Urteil erlauben, wer den Unfall verursacht hatte. „Es war natürlich blöd zwischen Kevin und Checo, die sich nicht ganz einig geworden sind. Ich weiß nicht, ob Checo Kevin gesehen hat. Checo hätte Platz lassen können, gleichzeitig war Kevin sehr optimistisch da drauf zu bleiben, wo die Strecke enger wird“, sagte Hülkenberg am Sky-Mikrofon: „Es passiert manche Jahre hier leider, und in manchen Jahren geht es gut. Es ist bitter für mich.“

Die drei in den Unfall involvierten Fahrer konnten das Rennen nicht fortsetzen, der achte WM-Lauf wurde nach umfangreichen Aufräumarbeiten wieder gestartet. Am Ende gewann Charles Leclerc im Ferrari sein Heimspiel.

Im Qualifying am Samstag waren Hülkenberg und Magnussen schon disqualifiziert worden, weil an beiden Haas-Boliden Regelverstöße an den Heckflügeln festgestellt wurden. (dpa/sid/fs)