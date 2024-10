Red-Bull-Berater traut Hamburger Nachwuchsfahrer (19) die Formel 1 zu

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko traut Motorsport-Talent Tim Tramnitz (19) grundsätzlich den Aufstieg in die Formel 1 zu – bei einem anderen Kandidaten mit deutschem Bezug fällt sein Urteil deutlich zurückhaltender aus. Dem Deutsch-Dänen Oliver Goethe fehle der „Gründlichkeitscharakter“, der 19-Jährige sei „wie wir so sagen ein bunter Hund“, sagte Marko im Interview mit RTL/ntv und „sport.de“.

„Man muss ihm erklärlich machen, dass man ohne entsprechend harte Arbeit – da kann man noch so viel Talent haben – nicht an die Spitze kommt“, so Marko weiter: „Die Finanzen kommen nur zu einem geringen Teil von uns. Er ist in der glücklichen Lage, dass er andere Unterstützer hat. Wie gesagt: Er muss von der Gesamteinstellung her wesentlich härter arbeiten und das Ganze ernst nehmen.“

Marko sieht Hamburger Tim Tramnitz in der Formel 1

Goethe gehört zum Red-Bull-Juniorkader und fährt bereits seine zweite Saison in der Formel 3. Derzeit liefen Gespräche, „und es sieht so aus, dass er nächstes Jahr in der Formel 2 starten wird. Inwieweit wir dann noch involviert sind, das sind auch noch Gesprächsthemen“, sagte Marko.

Tramnitz indes, Red-Bull-Rookie in der Formel 3, sieht der 81-Jährige gut aufgestellt für den Aufstieg bis in die Königsklasse. „Vom bisherigen Verlauf, von der Performance und von der Einstellung her glaube ich, dass wir in Tramnitz hier einen seriösen Kandidaten haben“, sagte Marko. Tramnitz werde aber noch ein zweites Jahr „in der Formel 3 bleiben, weil er einfach von der Vorbereitung her noch nicht so weit für die Formel 2 war. Das muss aber ganz klar das Ziel für ihn sein.“ (mp/sid)