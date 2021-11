Mick Schumachers Formel-1-Teamkollege Nikita Masepin hat sich über einen Vorfall in einem Nachtclub in Mexiko geäußert. „Die Situation ist von meiner Seite aus sehr klar, und es wurde definitiv niemand rausgeschmissen“, sagte Haas-Pilot Masepin über ein Video in den Sozialen Medien, auf dem der Russe in einer Diskussion mit Party-Gästen zu sehen war.

„Ich war verärgert, weil einer meiner Ingenieure gehen wollte, also habe ich alle aus dem Team eingeladen, um mich zu sehen, und eines der Mitglieder wurde leider nicht reingelassen“, berichtete der 22-Jährige weiter. Die Formel 1 hatte am vergangenen Wochenende in Mexiko Station gemacht.

Masepin hat nach eigener Aussage die Situation rasch klären können. „Es dauerte etwa drei, vier Minuten, und alle waren drin. Es war echt eine sehr gute Party“, meinte er. „Wir sind also ein paar Stunden lang geblieben.“ (mp/dpa)