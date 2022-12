Mit Führungs-Trio: So plant Ferrari den Neustart in der Formel 1

Mit einer neuen Führungsstruktur will Ferrari in der Formel 1 an alte Erfolge anknüpfen.

Nach dem Abschied von Teamchef Mattia Binotto soll künftig ein Dreier-Gremium die Geschicke des Traditions-Rennstalls lenken, das berichtet der „Corriere dello Sport“. Demnach plant Ferraris Aufsichtsratsvorsitzender John Elkann mit einem Topmanager an der Spitze sowie einem Teamchef und einem Technischen Direktor aus dem Bereich Fahrwerk/Aerodynamik.

Formel 1: Frederic Vasseur und Ross Brawn bei Ferrari im Gespräch

Bis die entsprechenden Personen gefunden sind, wird Binotto vorübergehend durch Ferrari-Geschäftsführer Benedetto Vigna ersetzt.

Im Gespräch für eine künftige Führungsrolle ist unter anderem Frederic Vasseur (Alfa Romeo), durch die italienischen Zeitungen geisterte auch bereits der Name Ross Brawn. Dieser war unter anderem in der Ära Michael Schumacher Technischer Direktor in Maranello. Der Brite hört als Sportchef der Formel 1 zum Jahresende auf. (aw/sid)