Rivale bekommt neuen Vertrag – Schumis Ferrari-Traum wohl geplatzt

Das war keine so schöne Nachricht für Mick Schumacher an seinem heutigen 23. Geburtstag. Nach dem enttäuschenden 11. Platz im WM-Auftakt in Bahrain erfuhr der Haas-Jungstar, dass sein Ferrari-Traum vorerst geplatzt ist. Denn der am Saisonende auslaufende Vertrag von Carlos Sainz (27) wird aufgrund seiner guten Leistungen in seiner Debütsaison und Platz zwei im WM-Auftakt in Bahrain vorzeitig verlängert – wohl um zwei weitere Jahre.

Der neue Kontrakt mit dem Spanier sei „ziemlich kurz vor dem Abschluss“, verriet Teamchef Mattia Binotto (52). Mick hat bei Ferrari-Kunde Haas zunächst nur für die laufende Saison verlängert und gehofft, Sainz im kommenden Jahr beerben zu können. Aber Binotto hat wohl erkannt, dass der Sohn von Michael Schumacher (53) noch Zeit benötigt und der erfahrene Sainz als Unterstützer für Speerspitze Charles Leclerc (24) die bessere Option ist.

Mick muss sich bei Haas ja auch zunächst mal gegen seinen Teamkollegen Kevin Magnussen (29) behaupten, der in Bahrain mit Platz fünf das beste Ergebnis für den US-Rennstall seit 2020 einfuhr. Er selbst verpasste als Elfter die Punkte durch seine schlechte Quali (12.) und den von Esteban Ocon (25) verschuldeten Start-Dreher.

„Ich glaube schon, dass wir mehr Geschwindigkeit gehabt hätten“, sagte Mick, was angesichts der Magnussen-Leistung auf der Hand liegt. Mick erkannte neidlos an: „Er hat einen riesigen Job gemacht. Ich bin sehr froh für das Team über die Punkte.“