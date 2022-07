„Mehr mit uns sprechen”: Teamchef mit Kritik an Vettel-Aktionen

Großes Lob für den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel – aber auch eine leise Kritik von seinem Aston-Martin-Teamchef Mike Krack. „Er hat eine Arbeitsauffassung, die ich so intensiv noch bei keinem anderen Rennfahrer erlebt habe“, sagte Krack im Gespräch mit „Sport1“: „Er war aber immer schon so, von Anfang an war er ein extrem harter Arbeiter.“

Vettel bringe das gesamte Team „mit seiner Erfahrung, seinen Tipps und seinem Engagement erheblich weiter“, sagte Krack, der deshalb auch erneut seine feste Absicht betonte, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Heppenheimer zu verlängern: „Ich denke, nach der Sommerpause ist die Zeit, wo man konkreter werden kann und muss.“

Krack lobte außerdem Vettels Engagement für Umwelt und Gleichberechtigung, wünscht sich allerdings, dass „Sebastian bei seinen Aktionen noch enger mit uns zusammenarbeitet und im Vorfeld seiner Aktionen noch mehr mit uns spricht. Zusammen kann man mehr erreichen“.

Für Vettel und Aston Martin lief es in dieser Saison bisher noch nicht wie erhofft. Nach elf von 22 Rennen liegt der viermalige Weltmeister mit 15 Punkten auf Rang 14 der Fahrerwertung unmittelbar vor Haas-Pilot Mick Schumacher (12). Vettels kanadischer Teamkollege Lance Stroll ist mit gerade mal drei Punkten vorletzter der insgesamt 20 Fahrer. Hinter Stroll liegt nur noch dessen bisher punktloser Landsmann Nicholas Latifi (Williams).