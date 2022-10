Irre! Formel-1-Pilot trabt mit Pferd durchs Fahrerlager

Ein PS reicht auch: Einen neuen Vertrag hat Daniel Ricciardo nicht, es sieht auch nicht gut aus für die Fortsetzung seiner Formel-1-Karriere als Stammpilot im kommenden Jahr.

Doch das ist kein Grund für den Noch-McLaren-Piloten aus Australien, sich die gute Laune verderben zu lassen. Am Donnerstag ritt der 33-Jährige in äußerst gemächlichem Tempo auf dem Rücken eines Pferdes durchs Fahrerlager in Austin beim Großen Preis der USA.

Formel 1: Ricciardo überrascht mit Cowboy-Auftritt vor dem USA-Grand-Prix

Natürlich auch noch mit Cowboy-Hut, wie sich das in Texas so gehört und der US-Fahne um die Schultern. Für einen Spaß ist der für sein breites Grinsen und die Angewohnheit, seine Podestplätze mit dem Siegersekt aus seinem verschwitzten Rennschuh zu genießen, bekannte Ricciardo immer gut.

Außerdem erinnerte Ricciardo damit an die Anfänge des Automobils, das in Frankreich „voiture sans chevaux“ genannt wurde – Wagen ohne Pferd. Die ersten Autos waren ungefähr so schnell wie ein Pferd im Trab – und diesem Tempo hat sich Ricciardo nun mit einer statt wie im McLaren mit rund 1000 Pferdestärken angenähert.