Hülkenberg verlässt Haas – und findet neues Formel 1-Team

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg verlässt zum Saisonende den Haas-Rennstall und wechselt zum Audi-Projekt ins Sauber-Team. Das US-Team Haas bestätigte am Freitag den Abschied von Hülkenberg zum Ablauf dieses WM-Jahres, kurz darauf verkündete Audi die Verpflichtung des 36 Jahre alten Rheinländers. Hülkenberg habe einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben und werde schon im kommenden Jahr für das Team Kick Sauber fahren, teilte der Autobauer aus Ingolstadt mit. 2026 werde Hülkenberg dann als Audi-Werksfahrer in der Formel 1 starten.

Audi übernimmt das Schweizer Sauber-Team und will 2026 als Werksteam einsteigen. In zwei Jahren greift in der Formel 1 eine große Motorenreform, die das Kräfteverhältnis neu mischen könnte. Hülkenberg bringt die Erfahrung von mehr als 200 Grand Prix mit.

Er war zur vergangenen Saison nach dreijähriger Pause als Nachfolger von Mick Schumacher zu Haas gekommen. Im meist unterlegenen Auto fuhr er aber oft hinterher. In dieser Saison ist Hülkenberg nach fünf Rennen 13. der Gesamtwertung. (dpa/fs)