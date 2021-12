Was für ein Wahnsinns-Finale, was für ein Jubel bei Max Verstappen (24). Der Red-Bull-Heißsporn überholte Lewis Hamilton (36) in der letzten Runde der Saison und krönte sich zum ersten niederländischen Formel-1-Weltmeister. Damit rettete der „fliegende Holländer“ auch den Titel-Rekord von Michael Schumacher (52).

Dabei verpennte Verstappen zunächst den Start. Mit durchdrehenden Rädern kam er viel schlechter weg als Hamilton. Und mit Wut im Bauch probierte er es dann mit der Brechstange. Extrem spät auf der Bremse, drückte er den Mercedes vor der Schikane von der Strecke. Doch der Brite kürzte einfach ab und fuhr vor Verstappen wieder auf die Strecke. „Mad Max“ fluchte wie ein Rohrspatz: „Lewis hat die Strecke verlassen.“ Doch die Rennkommissare entschieden: Hamilton habe einer Kollision ausweichen müssen, solle nur seinen Zeitvorteil vom Abkürzen pro Runde zurückgeben.

Red Bull ist geschockt – Verstapen holt auf Hamilton auf

Die Bullen sahen Rot! „Wir sind geschockt“, sagte Teamchef Christian Horner (48). „Lewis heißt es, habe seinen Vorteil zurückgegeben. Das habe ich nicht gesehen. Max ist auf der Strecke geblieben, Lewis ist über die weiße Linie raus. Es ist nicht einheitlich. Es war danach kein Rennen mehr.“

Dann begannen die Taktik-Spielchen. Verstappen ging in der 14. Runde zum Boxenstopp, um seine weiche Reifen loszuwerden. Mercedes coverte die Strategie und holte Hamilton auch rein. Doch dadurch fiel der Brite hinter Verstappen-Helfer Sergio Perez (31) zurück. Und der Mexikaner bremste ihn mit grandiosen Manövern um sechs Sekunden ein – und trieb ihn in Verstappens Fänge.

Hamiltons Mercedes war wie schon bei seinen jüngsten drei Siegen in Serie einfach zu schnell für den „fliegenden Holländer“ und zog wieder weg. Doch er wurde durch den Ausfall von Antonio Giovinazzi (27) und das Virtuelle Safety-Car wurde er wieder eingebremst. Red Bull schickte Verstappen noch einmal mit frischen Reifen auf die finale Aufholjagd.

Verstappen mit Aufholjagd – Safety Car in letzter Runde

17 Sekunden in 20 Runden musste er aufholen und Hamilton machte sich wegen seiner älteren Reifen schon Sorgen – am Ende unnötig. „Der Mercedes war auch auf abbauenden Reifen so viel schneller als der Red Bull, dass Max keine faire Chance hatte“, analysierte Sky-Experte Ralf Schumacher (46).

Das könnte Sie auch interessieren: „Noch nichts fix“: Adeyemi dementiert Wechsel zum BVB

In der 53. Runde krachte aber Nicholas Latifi (26, Williams) im Duell mit Mick Schumacher (22) in die Bande und löste noch einmal eine Safety-Car-Phase aus. Verstappen holte sich noch mal frische Reifen, und Hamilton stöhnte: „Es ist unglaublich, Mann! Jetzt ist er direkt hinter mir mit frischen Reifen.“

Dann der Re-Start und Verstappen überholte Hamilton mit seinen frischen Reifen in der letzten Runde. Und Max jubelte im Funk: „Oh mein Gott. Unglaublich! Wir haben es geschafft, Jungs.“