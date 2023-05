„Furchtbar!“ Verstappen schockt Journalisten – und amüsiert sich

Fünf Tage nach dem Knall sollte Max Verstappen seine Beziehung zu George Russell einordnen. Und der Weltmeister war vorbereitet. „Furchtbar!“, sagte er mit ernster Miene.

Und grinste dann. „Das würdet ihr am liebsten hören, nicht wahr?“ Der Crash mit dem Mercedes-Piloten in Baku sei abgehakt, so Verstappens Botschaft. In Aserbaidschan war die Angelegenheit noch einer der wenigen Aufreger des Wochenendes gewesen.

Verstappen und Russell gerieten im Sprint von Baku aneinander

Der Kontakt mit Russells Mercedes im Sprint von Baku hatte Verstappen um seine Chancen auf den Sieg gebracht, der Niederländer bedachte seinen Gegner daraufhin mit einer Beleidigung, die nur schwer jugendfrei zu übersetzen ist. Auch im Nachgang zeigte Verstappen sich äußerst verstimmt.

In Miami soll all das nun aber kein Thema mehr sein, das sieht auch Russell so, eine Aussprache sei nicht notwendig. „Für mich ist er der gleiche starke Fahrer, den ich respektiere“, sagte der Engländer – wollte aber auch noch etwas klarstellen. „Ich ändere nichts an meinem Fahrstil gegen Max“, sagte der Engländer: „Natürlich war er ziemlich genervt, aber das ist immer noch Rennsport.“ (sid/dv)