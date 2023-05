Formel 1: Sky zeigt zwei Rennen kostenlos im Internet

Der TV-Sender Sky setzt bei der vertraglich festgelegten freien Übertragung vereinzelter Rennen der Formel 1 vorerst auf eigene Kanäle.

Den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (21. Mai) und den Großen Preis von Ungarn in Budapest (23. Juli) zeigt der Pay-TV-Sender kostenfrei im Internet.

Die beiden Europa-Rennen können nach Angaben des Unternehmens zusätzlich auf „skysport.de“ sowie über die App und den YouTube-Kanal von Sky Sport verfolgt werden.

Sky, seit 2021 alleiniger Anbieter in Deutschland für alle Rennen der Formel 1, hat im bis 2027 gültigen Vertrag die Auflage, vier Rennen pro Saison im Free-TV zu zeigen. Diese liefen 2021 und 2022 bei RTL, der Vertrag des Kölner Senders endete aber im Vorjahr. (sid/cs)