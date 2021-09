Nach 36 Jahren kehrt die Formel 1 in die Niederlande und den renovierten Kurs in Zandvoort zurück. Das Qualifying am Samstag endete in einem Debakel für die deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher, beide schieden schon im ersten Durchgang aus. Vettel kam nach einer enttäuschenden Vorstellung in seinem Aston Martin nicht über den 17. Platz hinaus, für Schumacher reichte es im unterlegenen Haas erneut nur zum 19. und damit vorletzten Rang.

„Wir waren irgendwie nicht schnell genug“, sagte Vettel bei Sky: „Man kann nicht wirklich überholen hier. Wir probieren morgen was aus und schauen, wo wir dann stehen.“ Der 34-Jährige wurde auf seiner schnellen Runde von Schumacher und seinem Haas-Kollegen Nikita Mazepin aufgehalten, weswegen er seine Rundenzeit nicht mehr verbessern konnte.

Großer Preis der Niederlande: Enttäuschendes Qualifying von Vettel und Schumacher

„Leider war ich auf Sebastians Rennlinie. Ich habe ihn zu spät gesehen. Er ist der Letzte, dem ich im Weg stehen möchte“, sagte Schumacher reumütig. Die Aussichten für den 13. Saisonlauf am Sonntag (15 Uhr/Sky) sind damit für das deutsche Duo sehr mäßig, da auf der Strecke in den Nordsee-Dünen das Überholen schwierig ist.

Formel 1: Verstappen in Zandvoort hauchdünn auf der Pole

Besser lief die Qualifikation für Max Verstappen, der sich bei seinem Heim-Grand-Prix die Pole Position sichern konnte. „Das war ein unglaubliches Gefühl, hier auf Startplatz eins zu fahren. Ich habe den Tag sehr genossen“, sagte Verstappen nach seiner siebten Pole Position der Saison und der zehnten seiner Formel-1-Karriere „Hoffentlich können wir dieses Ergebnis morgen zu einem guten Ende bringen.“

Der 23-Jährige verbannte damit die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf die Startplätze zwei und drei. Das Ergebnis war denkbar knapp, Hamilton kam nur 38 Tausendstel langsamer als der Niederländer über die Ziellinie. „Es wird ein hartes Rennen. Aber das macht es so toll, hier zu fahren“, freut sich der WM-Führende.

Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez scheiterte überraschend in der ersten Qualifikationsrunde und startet am Sonntag von Position 16. (sid/dpa/seb)