Formel-1-Oldie Alonso (41) denkt noch lange nicht ans Karriereende

Der zweimalige Weltmeister und Formel-1-Oldie Fernando Alonso scheint nicht an sein Karriereende zu denken. Der 41-Jährige bestätigte, dass er „noch ein paar Jahre“ Formel 1 fahren möchte.

„Ich fühle mich frisch, ich fühle mich schnell, ich fühle mich motiviert“, sagte der zweimalige Weltmeister, der seit dieser Saison für Aston Martin fährt, im Gespräch mit Sky: „Ob es zwei, drei, vier oder wie viele Jahre auch immer werden, weiß ich nicht.“

Fernando Alonso ist eine Überraschung der Saison

Mit vier Podiumsplätzen in fünf Rennen ist Alonso bisher die Überraschung der Saison. Er verbuchte bereits 75 Punkte und steh damit auf dem dritten Platz in der Fahrerwertung.

Sportlicher Erfolg, so viel stellt er klar, ist für die Fortsetzung seiner Karriere Bedingung: „Es muss es wert sein. Vor allem am Ende meiner Karriere möchte ich wieder um was Wichtiges kämpfen.“

Denn das Formel-1-Leben bringe auch Opfer mit sich. „Du gibst Familienleben und Freundschaften auf“, erklärte der Spanier. Mit bisher 362 Grand Prix ist Alonso der Rekordstarter in der Formel 1. (sid/cs)