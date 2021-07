Nach den 60.000 Fans in Wembley geht der Fan-Wahnsinn in England weiter: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann die Formel 1 ein ganzes Grand-Prix-Wochenende vor vollen Zuschauerrängen austragen.

Wie die Veranstalter des Traditionsrennens von Großbritannien am Mittwoch mitteilten, ist das komplette Wochenende ausverkauft. Es gebe nur noch eine begrenzte Zahl an Vip-Paketen. Jeweils rund 140.000 Besucher werden pro Tag auf dem zwischen Birmingham und London gelegenen Silverstone Circuit erwartet. Die Formel 1 testet an diesem Wochenende mit einem Sprintrennen zur Ermittlung der Startaufstellung auch ein neues Format.

Formel 1: Grand Prix in Silverstone vor vollen Rängen

Ticketbesitzer müssen entweder einen negativen Schnelltest, der selbst abgenommen und eingetragen wird, oder den Nachweis über eine vollständige Impfung vorlegen.

Landesweit ist zuletzt wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich gestiegen. Zugleich werden vor dem Hintergrund der Impfkampagne von Montag an fast alle Corona-Regeln in England aufgehoben. (dpa/hoe)