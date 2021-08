Zwei Wochen vor dem Formel-1-Rennen in Spa in Belgien (27. bis 29. August) überschattet die Motorsportwelt eine schreckliche Nachricht. Nathalie Maillet, die Streckenchefin von Spa wurde in der Nacht auf Sonntag leblos in ihrem Haus aufgefunden. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln.

Seit 2016 war Nathalie Maillet (†51) Geschäftsführerin der sieben Kilometer langen Strecke im belgischen Spa. Nun soll ihr eigener Ehemann der Frau das Leben genommen haben. In der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr alarmierten Maillets Nachbarn die Polizei, nachdem sie Schüsse gehört haben wollen. Als die Beamten nur wenige Minuten später eintrafen, fanden sie direkt drei Leichen vor. Dabei soll neben der Streckenchefin auch ihre Freundin vom Ehemann erschossen worden sein, bevor er sich anschließend selbst umbrachte.

Nathalie Maillet tot aufgefunden im eigenen Haus

An der Strecke in Spa wurde man am Sonntagmorgen unruhig, als die zuverlässige Geschäftsführerin nicht zu einer Rallye erschienen. Ein großer Schock auch für Fia-Boss Jean Todt: „Geschockt und traurig über den plötzlichen Tod von Nathalie Maillet. Alle meine Gedanken und meine Solidarität gelten ihrer Familie, ihren Freunden und den Teams von Spa-Francorchamps.“

Auch der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Circuit de Spa Francorchamp, Melchior Wathelet äußerte sich zu dem Drama: „Wir können dieses Drama alle noch nicht fassen. Unsere Gedanken sind jetzt bei Nathalies Familie und ihren Freunden. Wir haben eine große Dame, eine leidenschaftliche Führerin im Motorsport verloren. Sie war eine tolle Chefin – und wir werden sie alle vermissen. Ja, Nathalie war das Gesicht der Rennstrecke weltweit geworden.“