Sebastian Vettel ist bereits in der ersten Runde der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn ausgeschieden. In seinem Aston Martin hatte der 35-Jährige, der seine Karriere nach der Saison beendet, als 18. in Budapest keine Chance auf den zweiten Abschnitt der Zeitenjagd. Am Samstag hatte Vettel auf dem Hungaroring eine knappe Sekunde Rückstand auf die Spitze.

Kurz zuvor hatte sich Vettel im letzten Training einen Fahrfehler geleistet und war von der Strecke ins Kiesbett gerutscht. Er berührte dabei leicht die Reifenstapel. „Fuck! Sorry!“, funkte der Hesse an sein Team. Sein Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Die Mechaniker schafften es gerade noch rechtzeitig, das Auto für die Qualifikation wieder fahrtüchtig zu machen.

Erst am Donnerstag kündigte der 35-Jährige auf Instagram sein Karriereende in der obersten Rennklasse an. Nach vier Weltmeistertiteln läuft es für Vettel in dieser Saison nicht mehr wie früher. Lediglich 15 Punkte konnte der deutsche Fahrer bisher einfahren, womit er abgeschlagen auf Platz 14 in der Gesamtwertung landet.

George Russell sichert sich Pole Position in Ungarn

Während Vettel mit dem frühen Aus zu kämpfen hatte, konnte sich Mercedes-Pilot George Russell völlig überraschend die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn (Samstag, 15 Uhr/Sky) sichern. Der Brite drehte in 1:17,377 Minuten im letzten Versuch die schnellste Runde und landete vor den Ferrari-Piloten Carlos Sainz (Spanien) und Charles Leclerc (Monaco). Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) wurde wegen technischer Probleme mit seinem Red Bull nur Zehnter.

„Ich bin überwältigt. Wir haben so hart gearbeitet nach dem wohl schlechtesten Freitag der Saison“, sagte der 24-jährige Russell: „Die Rundenzeit wurde immer besser, immer besser. Als ich dann auf dem Bildschirm Platz eins gesehen habe, das war ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein großartiger Moment für mich, ich bin super, super happy.“

Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton reichte es im zweiten Mercedes zum siebten Platz, für seinen Teamkollegen Russell war es die erste Pole Position in seiner Karriere. Für Red Bull lief das Qualifying enttäuschend: Direkt hinter Verstappen wird Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) starten, der bereits im zweiten Teil des Qualifyings ausschied.

Mick Schumacher startet in Ungarn von Platz 15

Haas-Fahrer Mick Schumacher landete auf einem enttäuschenden 15. Platz. Auch der Höhenflug von Nicholas Latifi endete abrupt. Der Williams-Pilot aus Kanada, der im dritten freien Training völlig überraschend die Bestzeit gefahren war, belegte den letzten Rang.

Vor dem 13. von 22 Saisonrennen liegt Verstappen mit 63 Punkten Vorsprung auf Leclerc klar auf Titelkurs. Nach dem Ungarn-Rennen geht es für die Formel 1 in die vierwöchige Sommerpause. (dpa/pw)