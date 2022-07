Viermaliger Weltmeister: Sebastian Vettel (35) beendet seine Karriere!

Paukenschlag in der Formel 1! Nachdem sich in den letzten Wochen und Monaten die Gerüchte immer mehr verdichtet haben, ist es nun fix: Sebastian Vettel wird keinen neuen Vertrag bei Aston Martin unterschreiben und seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35 Jahre alte viermalige Weltmeister am Donnerstag in Budapest mit.

„Ich hatte das Privileg, in den vergangenen 15 Jahren mit fantastischen Menschen in der Formel 1 zu arbeiten. Die Entscheidung zum Rücktritt ist mir schwer gefallen, und ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken”, sagte Vettel in einer Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls und nannte schnell einen der Gründe für seine Entscheidung: „Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.”

Zudem spielt der Umweltschutz bei Vettel eine große Rolle, welcher die Entscheidung des 35-Jährigen weiter bestärkte: „Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst. Aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen, muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Reden reicht nicht mehr aus und wir können es uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative. Das Rennen hat bereits begonnen.“

Formel 1: Sebastian Vettel kündigt Rücktritt an

Die derzeitige Formel-1-Saison läuft für den deutschen Fahrer bisher alles andere als rund. Mit 15 Punkten liegt der Aston-Martin-Fahrer abgeschlagen auf Platz 14, nur drei Punkte vor Mick Schumacher. Die glorreichen Zeiten des ehemaligen Weltmeisters sind längst vergangen.

Vettel startete im Jahr 2007 in der Formel 1. Im Jahr 2008 konnte der heutige Umweltaktivist seinen ersten Sieg in der höchsten Rennklasse einfahren. Bereits im Jahr 2010 konnte sich Vettel im Red-Bull-Auto zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten krönen.

Formel 1: Sebastian Vettel wurde im Red Bull viermal Weltmeister

In den darauffolgenden Jahren dominierte der 35-Jährige und wurde auch in den nächsten drei Jahren Weltmeister. Nun endet Vettels Karriere nach 15 Jahren in der Formel 1.

Es sei aber noch nicht an der Zeit, „auf Wiedersehen zu sagen, sondern danke”, betonte Vettel und versprach: „Ich werde in den verbleibenden Rennen alles geben, wie ich es immer getan habe.” (pw)