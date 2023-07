„Bisschen üben“: Verstappen siegt souverän in Spa – und hält Team bei Laune

Wenn die besten Piloten der Welt schon keine große Herausforderung mehr sind, musste Max Verstappen zumindest sein Team vor knifflige Aufgaben stellen. „Wie wäre es“, funkte der Formel-1-Dominator also, während er dem souveränen Sieg beim Großen Preis von Belgien entgegeneilte, „wenn ich einfach nochmal in die Box komme? Dann könnt ihr ein bisschen üben.“

Sein Ingenieur Gianpiero Lambiase konterte den flapsigen Spruch mit einem „diesmal nicht“ – und nahm den Weltmeister wenig später lächelnd in den Arm, um ihm zum achten Sieg in Serie zu gratulieren. Verstappen und Red Bull sind in dieser Saison in ihrer eigenen Liga unterwegs, das machte der überlegene Erfolg in Spa wieder einmal deutlich.

Formel 1: Max Verstappen kann mit Sebastian Vettel gleichziehen

„Was für ein unglaubliches Rennen, überragend“, sagte Verstappen nach seinem insgesamt 45. Sieg in der Königsklasse glücklich: „Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Auto haben. Wir haben einfach die richtigen Entscheidungen getroffen.“

Mit einem Vorsprung von 125 Punkten auf seinen „ersten Verfolger“ Sergio Perez verabschiedet sich der Überflieger in die Sommerpause – und schon beim Heimspiel Ende August in Zandvoort kann Verstappen eine Bestmarke knacken. Holt er dort seinen neunten Erfolg nacheinander, zieht er mit Sebastian Vettel gleich, dem eine solche Serie im Jahr 2013 gelungen war.

Für Red Bull war es der zwölfte Sieg im zwölften Saisonrennen, zehn davon gehen auf Verstappens Konto, zwei holte der Mexikaner Perez, der am Sonntag in Spa Platz zwei belegte. Rang drei ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco). Bei noch zehn offenen Rennen ist die spannendste Frage, wann Verstappen seinen dritten Titel nacheinander perfekt machen wird.

Red Bull: Auch Sergio Perez direkt hinter Verstappen in Spa

„Es war ein gutes Rennen für das Team, gegen Max war kein Kraut gewachsen, aber wichtig war, die Punkte zu holen“, sagte Perez: „Mein Ziel ist es, in jedem Rennen aufs Podium zu fahren.“

Davon ist Nico Hülkenberg weit entfernt. Der Emmericher, der wegen technischer Probleme und falscher Entscheidungen seines Haas-Teams ein schwieriges Wochenende hatte, belegte den 18. Platz. Nach dem Austausch einiger Teile war er aus der Boxengasse als Letzter losgefahren.

Das könnte Sie auch interessieren: 30 Jahre nach Michael Stich: Zverev greift nach der Rothenbaum-Krone

Einen ungewohnten Startplatz hatte auch Verstappen, der zwar im Qualifying klar der Schnellste war, aber wegen eines Getriebewechsels fünf Plätze nach hinten versetzt wurde. Das störte ihn allerdings keinesfalls. Verstappen fuhr schnell vom sechsten auf den vierten Platz vor, während Teamkollege Perez den führenden Leclerc gleich in der ersten Runde überholte und sich absetzte.

Lewis Hamilton mit schnellster Rennrunde

Gut für Perez: Verstappen, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, saß ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Nacken, der Weltmeister musste zunächst an Rekordchampion Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) und eben Leclerc vorbei. Nach neun Runden hatte Verstappen diese Aufgaben gelöst, fortan machte sich der 25-Jährige auf die Jagd nach seinem Teamkollegen.

Als Perez in der 13. Runde in die Box kam, um frische Reifen aufzuziehen, übernahm Verstappen kurzzeitig die Führung, die jedoch nur bis zu seinem Boxenstopp in der folgenden Runde hielt. Kurz darauf korrigierte Verstappen das im Zweikampf auf der Strecke, als er mit DRS-Unterstützung unter dem Jubel der zahlreichen niederländischen Fans an Perez vorbeiflog.

Das könnte Sie auch interessieren: Last-Minute-Pleite! Kolumbien schockt Deutschland in der 90.+7 Minute

Beim kurz darauf einsetzenden Regen überstand Verstappen einen Schreckmoment, als er mit viel Geschick einen Ausrutscher verhinderte. „Fast hätte ich es weggeworfen“, funkte er an die Box – und setzte sich dann Schritt für Schritt von seinen Verfolgern ab.

Der einzige Makel an diesem Sonntag: Den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde musste Verstappen Hamilton überlassen. (aw/sid)