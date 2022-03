„Bin gestorben im Auto“: Formel-1-Pilot schreit im Rennen vor Schmerzen

Formel-1-Fahrer Pierre Gasly konnte das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien nur unter körperlichen Qualen beenden. „Von meiner Seite aus waren die letzten 15 Runden wirklich schwierig, ich hatte einige Schmerzen im Darm und es war wirklich schwierig, Rennen zu fahren“, sagte der französische Alpha-Tauri-Pilot nach dem Grand Prix am Sonntag in Dschidda.

Es seien die „schmerzhaftesten“ Runden „meiner gesamten Karriere“ gewesen, wurde der 26-Jährige von Fachmedien zitiert: „Ich weiß nicht, was da mit meinem Darm passiert ist. Aber ich bin gestorben im Auto, ich habe herumgeschrien vor Schmerzen und war nur froh, dass das Rennen geschafft ist.“

Formel 1: Pierre Gasly hatte starke Schmerzen im Auto

Gasly kam beim Sieg von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den achten Rang. Er habe am Ende immer das Gefühl gehabt, „als würde mir jemand in den Darm stechen“, sagte der Sieger des Großen Preises von Italien 2020.

Gasly ließ sich nach dem Rennen zwar medizinisch untersuchen, über Ergebnisse ist bislang aber noch nichts bekannt. (dpa/tim)