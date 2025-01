Bei Testfahrt in Barcelona: Hamilton mit erstem Ferrari-Unfall

Erster Blechschaden: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist bei einer Testfahrt für sein neues Team Ferrari offenbar verunfallt. Wie das Fachportal „motorsport.com“ berichtet, verlor der 40-Jährige auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona gegen 11 Uhr im Schlussabschnitt der Strecke die Kontrolle über sein Auto und schlug in die Reifenstapel ein. Hamilton blieb zwar wohl unverletzt – der Ferrari aus dem Jahr 2023 schien aber zu stark beschädigt zu sein, um weiterzufahren.

Teamkollege Charles Leclerc hätte eigentlich am Nachmittag fahren sollen. Ob der Monegasse wirklich noch ins Cockpit steigen wird, bleibt abzuwarten. Der Test der Scuderia findet seit Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und soll noch bis Donnerstag laufen.

Bei Hamiltons erster Testfahrt auf Ferraris hauseigener Strecke in Fiorano kamen zahlreiche Fans der Scuderia, um den siebenmaligen Weltmeister erstmals im roten Ferarri-Boliden fahren zu sehen.

Vorstellung des neuen Ferrari am 19. Februar

Die offiziellen Erprobungsfahrten aller Teams steigen erst vom 26. bis 28. Februar in Bahrain. Zuvor findet am 18. zum ersten Mal in 75 Jahren Königsklasse ein kollektives Launch-Event der Teams in London statt.

Die fertigen Autos wird es dort wohl größtenteils noch nicht zu sehen geben, sondern die Lackierungen. Der Zeitpunkt der gemeinsamen Präsentationen ist vor dem Start der Saison am 16. März recht früh. Üblicherweise zeigen die Rennställe ihren fertigen neuen Boliden zu jeweils eigenen Terminen. Ferrari wird dies am 19. Februar tun, Hamiltons Ex-Team Mercedes am 24. (sid/tm)