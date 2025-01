Vor dem Haus von Enzo Ferrari: Hier erfüllt sich Lewis Hamilton einen Traum

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton startet bei seinem neuen Team Ferrari mit Stil. In feinstem schwarzen Anzug posierte der Brite neben einem roten Supersportwagen des Modells F40 vor dem Haus von Firmengründer Enzo Ferrari im italienischen Fiorano. Es ist sein erstes offizielles Foto als Fahrer des legendären Rennstalls. Hamilton platzt im Instagram-Post der Scuderia vor Stolz.

„Es gibt Tage, von denen man weiß, dass sie für immer in Erinnerung bleiben werden, und der heutige Tag, mein erster Tag als Ferrari-Fahrer, ist so ein Tag“, sagte der 40-Jährige. Sein Traum gehe endlich in Erfüllung. „Ich könnte nicht glücklicher sein“, so Hamilton weiter.

Schon am Mittwoch soll der Brite das erste Mal im Auto sitzen und die Tifosi fiebern dem Start der Ära Hamilton sehnlichst entgegen. Wie „motorsport.com“ berichtet, herrscht deshalb in Fiorano – wo Ferraris hauseigene Rennstrecke liegt – Ausnahmezustand, die Hotels seien voll.

Mit einem weiteren Titel wäre Hamilton alleiniger Rekordchampion

Auch Hamilton selbst kann es kaum abwarten. „Heute beginnt eine neue Ära in der Geschichte dieses kultigen Teams, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden“, sagte der ehemalige Mercedes-Pilot.

Bis Ende der vergangenen Saison war er zwölf Jahre für die Silberpfeile gefahren und hatte in dieser Zeit sechs WM-Titel gewonnen. Hamilton ist neben Michael Schumacher der einzige Fahrer, der sich siebenmal zum Champion der Königsklasse des Motorsports krönen konnte. Ein achter Titel mit Ferrari wäre eine Sensation – die Mission hat begonnen. (sid/mb)