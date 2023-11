Schnee und Glätte: Alle Fußballspiele in Hamburg und Schleswig-Holstein abgesagt

Schnee und Glätte sorgen nicht nur auf den Straßen in Hamburg und Schleswig-Holstein für Probleme. Auch den Fußballplätzen macht der Winter zu schaffen. Das hat Folgen – verkünden die Landesfußballverbände.

Von Freitag bis Sonntag finden in Schleswig-Holstein keine Fußballspiele auf Landesebene statt, in Hamburg gilt die Generalabsage sogar von Donnerstag an bis Sonntag. Diese Entscheidung habe der Hamburger Fußball-Verband (HFV) in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden getroffen, teilte er am Donnerstagnachmittag mit – und zwar „auf Grund der vorherrschenden Platzverhältnisse, die auf den Sportplätzen keine regulären Spielbedingungen zulassen und zum Teil die Gesundheit der Spieler*innen gefährden könnten“. Der HFV wies darauf hin, dass die Absage auch für Kunstrasenplätze gelte. Die Stadt Hamburg ergänzte, dass die Spielfelder nicht geräumt werden dürfte. Hallenspiele würden hingegen stattfinden.

Das Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV ist hiervon zunächst nicht betroffen. Über eine etwaige Absage würde nicht der HFV, sondern der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bescheiden.

Kurz zuvor hatte bereits der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) seine Generalabsage für alle Spiel- (Kreisklasse C bis Oberliga) und alle Altersklassen (Herren-, Frauen- und Jugendbereich) kundgetan. „Die Schneefälle der vergangenen Tage und insbesondere die extremen Temperaturen verhindern nahezu ausnahmslos den Spielbetrieb in ganz Schleswig-Holstein“, hieß es. Der Ball ruht demnach wegen der Platzverhältnisse und zum Schutz aller Spielerinnen und Spieler – und zwar zunächst ausschließlich am kommenden Wochenende. (dpa/max)