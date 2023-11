Minus 13 Grad im Norden! Kommt jetzt der superkalte Bibber-Dezember?

Eiskalt und frierend sind Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstag aufgewacht: Die Thermometer sind auf Werte um bis zu minus 13 Grad gefallen. Vielerorts sorgte das Wetter neben bibbernden Menschen auch für schöne Winter-Wunder-Landschaften. Wie sind die Aussichten für die ersten Dezembertage? Eine Hoffnung wird in Hamburg wohl nicht erfüllt.

Stundenlang blieben die Temperaturen an der Wetterstation Schleswig-Jagel im zweistelligen Minusbereich. Noch um 12 Uhr mittags wurden minus zehn Grad gemessen – nirgendwo sonst im Norden war es so kalt. In Hamburg blieb es mit minus sechs Grad als Tiefstwert am Donnerstag etwas weniger frostig. Für die Hamburger:innen ändert sich in den kommenden Tagen nur wenig: Am Freitag liegen die Temperaturen an Alster und Elbe zwischen minus neun Grad und minus zwei Grad, am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Werte zwischen dem Gefrierpunkt und minus fünf Grad.

Wetter: Hamburg droht ein frostiges Wochenende – kaum Schnee

Der DWD warnt zudem weiterhin vor Frost und Glättegefahr. Wer jetzt darauf hofft, lauter Schneeengel in den Garten zaubern zu können, sollte nicht zu enttäuscht sein: Wenn Schnee fällt, dann nur leicht – und eher nicht in Hamburg. „Meist dürfte es nur für einen dünnen Neuschneebelag reichen. Etwas mehr Schneeschaueraktivität ist im Küstenbereich, insbesondere an der Ostsee, zu erwarten“, sagt DWD-Meteorologe Sebastian Altnau.

Sie kriegen bei Schnee und Eis weniger Pommes ab – trotzdem verfolgen diese drei Möwen den Hamburger Winter ganz gespannt. dpa/Bodo Marks Sie kriegen bei Schnee und Eis weniger Pommes ab – trotzdem verfolgen diese drei Möwen den Hamburger Winter ganz gespannt.

In den meisten Fällen dürften die Schneedecken allerdings auch an der Küste nicht höher als fünf Zentimeter ausfallen. Mit Sonnenschein rechnet Altnau nur selten – eher bleibt der Himmel über dem Norden von Wolken bedeckt.

Zum Start in die neue Woche wird aus dem Bibber-Winter wieder ein etwas milderer Vertreter. Auf den Inseln und an den Küsten sind bis zu zwei Grad drin, wohlgemerkt im Plus-Bereich. In Hamburg fröstelt es noch bis zur Mitte der nächsten Woche mit Werten unterhalb des Gefrierpunkts, prophezeit der DWD.

Mit diesem Wetter startet Hamburg in den Dezember

Ab Nikolaus könnten sich die Temperaturen langsam wieder in die Plus-Gerade bewegen und zum Wochenende hin bei fünf Grad liegen. Getrübt werden könnte das milde Wochenende allerdings durch Regenschauer.