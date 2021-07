Sieben Jahre hat es gedauert, nun geht es endlich los! Die Spielstätten, das Trainingsgelände und das Vereinsheim der Hamburg Blue Devils liegen alle an unterschiedlichen Orten im Hamburger Westen. Das soll sich jetzt ändern. Die Teufel starten mit dem Bau ihrer neuen Heimat. Auf der Sportanlage Kroonhorst entsteht ein neuer Football-Kunstrasen für den Kultverein. „Der Weg hierher war alles andere als leicht“, sagte Vize-Präsident und Devils-Legende Maximilian von Garnier.

Andreas Bernau, Sportpolitischer Sprecher der Altonaer SPD-Bezirksfraktion, freut sich sehr über den Startschuss: „Was lange währt, wird endlich gut. Lange habe ich mich zusammen mit den Blue Devils für die Realisierung eingesetzt, viel Überzeugungsarbeit geleistet und unzählige Gespräche dazu geführt. Ich freue mich sehr darüber, dass die Arbeiten jetzt starten und die Devils endlich eine Heimat erhalten. GO BLUE!“.

Die Sportanlage Kroonhorst im Osdorfer Born bietet eine günstige Gelegenheit das Projekt, eine neue Heimat für die Blue Devils umzusetzen. Das Rahmenprogramm für Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität in Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf durch städtebauliche Maßnahmen zu verbessern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

„Wir wollen sehr präsent vor Ort sein, mit den umliegenden Schulen kooperieren und Football- sowie Cheerleading-Camps organisieren. Wir haben als eigenständiger Verein viele Möglichkeiten, der Jugend dynamische und teamorientierte Sportarten zu bieten, durch die sie von der Straße kommen und durch die ihnen Attribute wie Zusammenhalt, Teamgeist und Leadership nähergebracht werden“, sagte der Vize-Präsident der Blue Devils, Dirk Rißmann.

Durch Gelder, die mit viel Überzeugungsarbeit generiert werden konnten, durch diese RISE-Förderung und durch das Eigenkapital des Vereins kann der Plan nun endlich umgesetzt werden. Die Baukosten belaufen sich auf über zwei Millionen Euro.

Die Bauzeit ist auf acht Monate angesetzt, die Fertigstellung des neuen Platzes soll mit einer großen Veranstaltung im Frühjahr 2022 gefeiert werden.

Nachdem die Blue Devils im April 2014 den kompletten Rückzug der Herrenmannschaft aus dem Spielbetrieb bekanntgegeben hatten, wagten sie 2015 einen Neunanfang in der fünftklassigen Verbandsliga Nord. Von dort aus marschierten die Devils direkt in die Oberliga und im Jahr drauf in die drittklassigen Regionalliga Nord. Seit 2017 spielen die Blue Devils sich nun dort.

In den Jahren von 1995 bis 2008 sowie 2012 und 2013 war das Hamburger Team in der ersten deutschen Liga, der German Football League. Die Blue Devils gewannen drei Meisterschaften und drei Europapokale. Noch heute haben sie viele Fans in der Stadt.