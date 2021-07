Die Hamburg Sea Devils sind in der neuen European League of Football (ELF) jetzt so richtig angekommen. Mit drei Siegen haben sich die ungeschlagenen Seeteufel einen Namen gemacht. Trotz der Entlassung von Coach Ted Daisher konnten die Hamburger gegen Berlin Thunder einen 44:6-Erfolg einfahren. Die Belohnung für den Interims-Cheftrainer folgte: Andreas Nommensen übernimmt bis Ende der Saison.



„Coach Nommensen hat eine tolle Beziehung zu allen Spielern. Das ist oft wichtiger als alles andere“, sagte Quarterback Jadrian Clark. Neben Nommensen als Headcoach befördern die Sea Devils Kendral Ellison zum Defensive Coordinator, der das Amt vorher nur interimsweise übernommen hatte. „Für uns ist nach der Trennung von Ted Daisher Ruhe und Kontinuität innerhalb des Teams sehr wichtig, daher freuen wir uns sehr, ab sofort voll und ganz auf Andreas Nommensen und Kendral Ellison setzen zu können. Das Spiel gegen Berlin Thunder hat unsere Entscheidung leicht gemacht“, erklärte General Manager Max Paatz.

Coach Nommensen bleibt Cheftrainer der Sea Devils

Am Sontag müssen die Sea Devils bei den Leipzig Kings ran. Doch auf Anführer und Co-Kapitän Miguel Boock muss das Team verzichten. Der 29-Jährige fällt wegen eines angerissenen Kreuzbandes mehrere Wochen aus.

Auf ein Highlight dürfen sich derweil alle deutschen Football-Fans in diesem Herbst freuen. Die besten Spieler der ELF werden am 3. Oktober im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im „All Star Game” auf die Nationalmannschaft der USA treffen. Eine Woche nach dem ersten ELF-Endspiel in Düsseldorf bilden die Topakteure der Saison eine Mannschaft, die es mit dem Team USA aufnehmen wird. „Das ist eine tolle Gelegenheit. So etwas hat es in Europa noch nie gegeben. Der Fokus liegt jetzt erst einmal auf der Meisterschaft und der Saison. Aber das ist die Kirsche auf der Torte“, sagte Tight End Adria Botella Moreno der MOPO.