Das wird ein Football-Highlight in Deutschland. Die besten Spieler der neuen European League of Football (ELF) werden am 3. Oktober im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark im „All Star Game” auf die Nationalmannschaft der USA treffen.

Eine Woche nach dem ersten ELF-Endspiel in Düsseldorf bilden also die Topakteure der Saison, darunter sicher auch viele Spieler der Hamburg Sea Devils, eine Mannschaft, die es mit dem Team USA aufnehmen wird.

Die USA haben bei all ihren bisherigen drei WM-Teilnahmen den Titel gewonnen. Aktuelle NFL-Profis und aktive College-Spieler dürfen nicht nominiert werden. Dennoch dürfte Trainer Rudy Wyland eine starke Mannschaft zusammenstellen. Er sagt: „Die Football-Fans in Deutschland können sicher sein, dass wir eine Mannschaft aufbieten, die ebenbürtig ist und die Vereinigten Staaten voller Stolz repräsentieren wird. Wir verfolgen sehr interessiert, wie sich American Football in Europa entwickelt. Mit der European League of Football wurde eine Liga gegründet, die sportlich und auch darüber hinaus ein großartiges Produkt darstellt. Wir freuen uns schon sehr auf die Zeit und das Spiel in Berlin.“

Hamburg Sea Devils: Andreas Nommensen bleibt Cheftrainer

Auch ELF-Boss Patrick Esume ist happy: „Das wird ein würdiges Ende unserer ersten Saison. Dass das Team USA eine Woche vor dem Spiel nach Berlin anreist, zeigt wie ernst sie das Spiel nehmen.”

Derweil haben die Hamburg Sea Devils verkündet, dass Andreas Nommensen bis Saisonende Cheftrainer bleibt. Kendral Ellison coacht weiter die Defense. Nommensen hatte von Ted Daisher das Amt übernommen und beim 44:6 gegen die Berlin Thunder eine starke Premiere als Interims-Chef gefeiert.